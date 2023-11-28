綠選將謝志忠指江啟臣勾結建商　江辦反擊

啟思民本基金會登記公告。（照片：謝志忠競選總部提供） 中評社台中11月28日電（記者 方敬為）民進黨台中市第八選區“立委”候選人謝志忠今天召開記者會指出，對手中國國民黨“立委”江啟臣成立的“啟思民本基金會”設立在新北市，並與萬盟建設公司同地址，痛批江啟臣“心在新北”，更起底該建商與江有親戚關係，質疑江是否涉入獵地、都更？建商資金有無介入選戰？要江說清楚講明白。



江啟臣競選總部回應，政治獻金均是依法收受，如果接受政治獻金叫做和建商勾結，根據過去的媒體報導，力麒建設負責人郭銓慶長期是民進黨新潮流金主，曾捐給15位綠委泰半為泛新系候選人，包括吳怡農（新台幣100萬）、鄭運鵬（新台幣70萬）、賴品妤（新台幣60萬）、林宜瑾（新台幣50萬），試問同屬新系的謝志忠，是否要以相通標準去檢視黨內同志？還是這些新系人士都在與建商勾結？



台中市議員謝志忠代表民進黨參選台中市第八選區（豐原、東勢、新社、石岡、和平）“立委”，28日召開記者會指出，去年江啟臣成立基金會，全名叫做“財團法人新北市啟思民本教育基金會”，堂堂台中市的“立法委員”成立基金會竟然是設址在新北市，過去就有媒體揭露，江留學回台後就長期居住新店，直到準備參選“立委”才到豐原定居，恐怕是“人在台中、心在新北”，根本沒有把豐原山城放在眼裡。

