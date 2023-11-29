綠不分區王義川觀察柯P　看來有些放棄治療

台灣智庫策略長王義川接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月29日電（記者 張穎齊）2024大選三足鼎立，選情激烈。台灣智庫策略長、民進黨不分區“立委”候選人王義川接受中評社訪問表示，民進黨就是持續幫民進黨賴清德、副手人選蕭美琴宣傳，談政策、談小故事，並批評藍白兩黨有問題的政策。民進黨本來就設定好採一對一的對決準備，面對藍白可能發動棄保，民進黨會持續展現專業。



王義川也向中評社提到，面對藍白可能發生的棄保效應，民進黨本來就設定做好一對一的準備，如今台灣民眾黨柯文哲看起來有些“放棄治療”，登記參選後首日竟躲在家不出門，他是不會特地去找柯文哲的麻煩，倘若柯文哲能夠振作，好好參加大選的政策討論，那對台灣民主政治的發展會比較正向，民進黨不畏懼。



王義川，現年51歲，出生於台南，台灣大學土木工程研究所交通工程組博士，曾任台灣觀光協會秘書長、桃園航空城公司董事長、台中市政府交通局長、稻江科技暨管理學院運輸物流管理系主任等，現任台灣智庫策略長、民進黨中執委，在黨內屬於“正國會”系統。講話風格搞笑幽默，活躍於台灣各大政論節目。



王義川表示，民進黨與他的策略，便是持續宣傳賴清德、蕭美琴，基本上他的功能是，面對藍白向民進黨、賴蕭配進行不實的說法時，他會第一時間反擊，他在群眾場就會談民進黨的政策，對於藍白的政策，他就加以批評。



王義川說，不過他在群眾造勢場，除四處輔選民進黨“立委”候選人外，也會將賴、蕭之間的互動小故事，說給民眾聽，因有些民眾還是對賴清德、蕭美琴以及民進黨的政策感到陌生，尤其要著重在年輕族群，視年輕人所需要，他會做出一些政策上的宣傳與辯護，持續努力。

