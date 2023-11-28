藍白能棄保？丁庭宇：侯要贏柯15%以上

蓋洛普首席顧問、前台北市副市長丁庭宇。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月28日電（記者 張嘉文）新未來基金會委託蓋洛普民調公司進行2024大選最新民調，民主進步黨賴蕭配支持度為31.01%，中國國民黨侯康配30.94%居次，台灣民眾黨的柯吳配為18.12%落後。針對藍白會不會有棄保？蓋洛普首席顧問、前台北市副市長丁庭宇今天表示，當第二名和第三名差距達到15%以上，第三名會有機會被選民棄掉。



前台北市長、前國民黨副主席郝龍斌則說，如果在投票前10天民調封關，藍白之間的民調有明顯差距，民眾感受到第三名已沒有希望時，棄保會發生。至於差距到底要多少，要看當時的氛圍。



這場民調發布會包括國民黨“立委”賴士葆、費鴻泰，郝龍斌、丁庭宇和蓋洛普民調委員會執行長戴遐齡等人出席。新未來基金會董事長為郝龍斌。



會中針對棄保效應眾人有很多討論。丁庭宇認為，若要出現棄柯保侯，侯康配要贏過柯吳配差距15%以上。但不會是現在，等到纏鬥到2至3周後，柯吳配仍處第三的趨勢，封關前柯吳配就有機會被棄掉。



郝龍斌指出，侯友宜和柯支持度在各家民調已黃金交叉，如果按照侯上升、柯下降趨勢繼續，那棄保效應就會發生。“死亡交叉”遲早到來，例如在投票前一週仍差距十幾個百分點，那棄保一定發生。

