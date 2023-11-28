藍揭陳亭妃博士論文抄襲　轟民進黨學術詐團

國民黨新北市“立委”候選人林國春（左）、副發言人呂謦煒28日召開記者會，揭露綠委陳亭妃博士論文抄襲高達四分之一。（照:國民黨提供） 中評社台北11月28日電／中國國民黨新北市“立委”候選人林國春、副發言人呂謦煒28日召開記者會，揭露民進黨“立委”陳亭妃的長榮大學經營管理研究所博士論文抄襲比率竟高達四分之一！呂謦煒指出，陳亭妃論文甚至不打自招，將維基百科網址列在論文正文中，承認自己抄襲維基百科，根據長榮大學標準，論文超過13%就不具原創性，呼籲抄襲者陳亭妃應道歉並退選，也已向長榮大學提出檢舉，同時也質疑民進黨政治人物屢傳論文學術詐欺，民進黨儼然成為系統性的“學術詐騙集團”。



呂謦煒表示，陳亭妃2019年這篇名為“台灣六都行政管理績效衡量之研究”的博士論文，透過圖靈系統跑出來竟有高達25%的相似度，論文中29、92、93頁抄襲吳彥輝2000年的中山大學碩士論文“運用模糊層級分析法與管理才能評鑑模式之研究”；論文第120頁抄襲林庭潁2008年逢甲大學碩士論文“運用資料包絡分析法於集合住宅大樓新建工程管理績效評估”，而且都沒標明出處。



呂謦煒指出，陳亭妃論文第31至34頁抄襲台北市政府網站之“台北歷史概述”網頁，更大幅抄襲維基百科，甚至直接把維基百科的網址堂而皇之寫上去，“演都不演了”，讀到博士，論文竟然還要引用維基百科，甚至引用格式都有問題，令人懷疑陳亭妃的博士難道跟蔡英文被質疑的一樣是“假博士”？



呂謦煒表示，經查長榮大學的研究生完成圖靈原創性比對系統的申請書，要求整體數值不能超過13%，陳亭妃論文透過圖靈系統跑出來高達25%，完全超過了13%的標準，陳亭妃應該出來道歉負責並退選。

