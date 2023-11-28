綠又造謠抹紅！侯辦嗆賴敢停直航、ECFA？

民進黨賴清德。（中評社 資料照) 中評社台北11月28日電／針對民進黨稱開放陸生、陸客來台是披著羊皮的中國狼，中國國民黨“總統”候選人侯友宜競選辦公室發言人陳柏翰表示，造謠始祖賴清德2008年稱兩岸三通會木馬屠城，15年過去了，什麼都沒發生。賴清德現在又開始故技重施，依照賴清德與民進黨的標準，請問賴清德要不要停止ECFA？賴清德要不要停止兩岸直航？賴清德敢不敢刪除“台獨黨綱”？請賴清德直球對決。



侯友宜27日出席九大工商團體活動時表示，歡迎陸生來台就讀，然後就業。賴清德競選辦卻將之扭曲為，“全面開放中國人士來台就業，上千萬的的中國失業人口湧入台灣的就業市場，將大量剝奪台灣人的工作權益。”



侯辦發言人陳柏翰指出，2008年兩岸開放三通直航時，時任“立委”的賴清德稱，大陸戰鬥機會跟在民航機後，或民航機內會有解放軍，恐變成“木馬屠城記”，但兩岸直航迄今15年過去了，所謂的木馬有進來？2009年推動ECFA簽訂時，民進黨全黨更是鼓吹謝長廷的恐中牌，稱將“查甫找無工、查某找無尪、囝仔得去黑龍江”，但民進黨執政近8年，卻是口嫌體正直，不敢停止ECFA。從造謠始祖賴清德，到民進黨一次又一次的抹紅謊言來看，這又是再一次為了選舉，不擇手段，抹紅對手。

