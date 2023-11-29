李德維：侯康南北分工　得票45%可勝出

國民黨“立委”李德維。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月29日電（記者 楊騰凱）中國國民黨2024大選推出侯友宜與趙少康“侯康配”，國民黨不分區“立委”李德維向中評社分析，侯友宜出身嘉義，是藍綠白三黨大選候選人中出身最南部的一人，南部鄉親對侯有很高的期待，未來可以看到侯友宜深入南部，趙少康耕耘北部，國民黨全力拚45%得票率勝出。



李德維分析，台灣民眾黨柯文哲、吳欣盈這組人馬的得票率應在20%，只要侯康配可以衝到45%，就代表民進黨賴清德蕭美琴會落到40%以下。



2020大選，民進黨蔡英文拿817萬票，得票率57.13%；國民黨韓國瑜拿552萬票，得票率38.61%；親民黨宋楚瑜獲60萬票，得票率4.26%。



李德維指出，由於年輕人比較有自主意志，民進黨賴清德在青年的支持度並不高，和蔡英文完全是不一樣，因為賴清德也屬於相對刻板、制式化的政治人物，不是那種有趣的類型，光靠賴清德去贏回年輕票是不容易的，柯文哲也就是憑藉年輕選票，讓自己和民眾黨在明年的政壇繼續存在。



李德維表示，一場選舉裡面，每位選民的口味都不同，現在2024變成三足鼎立，對國民黨而言，主打的當然還是民進黨，而國民黨在40歲以上的支持群體相對都穩定，在40歲以下必較弱，但國民黨這次有一個好處，就是國民黨“立委”候選人非常多是年輕人，尤其台中、高雄等等，相對年輕的真的很多，所以在年輕票上面，我們反而希望小雞可以發揮作用。



李德維指出，趙少康的群眾緣很好，而且不太分老少，趙少康在年輕人方面不太會有負面的，反觀民眾黨柯文哲的副手吳欣盈雖然是三位副手中最年輕的，但是年輕人對吳欣盈的認識反而不高。