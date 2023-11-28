央行：9月末95個城市下調首套房貸利率下限

中評社香港11月28日電／中國人民銀行日前發佈的報告顯示，截至9月末，在119個符合放寬首套房貸利率政策下限條件的城市中，有95個城市下調了首套房貸利率下限，24個城市取消了下限。



新華社報導，中國人民銀行發佈的2023年第三季度中國貨幣政策執行報告顯示，今年以來，中國人民銀行繼續落實首套房貸利率政策動態調整機制，因城施策推動更多城市下調或取消首套房貸利率下限。截至9月末，有95個城市下調了首套房貸利率下限，這些城市執行的下限較全國下限低10個至40個基點。



報告顯示，中國人民銀行還調降二套房貸利率下限40個基點，從不低於相應期限貸款市場報價利率（LPR）加60個基點，調整為加20個基點。2023年9月，新發放個人住房貸款加權平均利率4.02%，同比下降0.32個百分點。



9月25日起，金融機構按照市場化、法治化原則對符合條件的存量首套房貸利率進行下調。報告顯示，截至9月末，超過22萬億元存量房貸利率完成下調，調整後的加權平均利率為4.27%，平均降幅73個基點，每年減少借款人利息支出1600億元至1700億元，惠及約5000萬戶家庭、1.5億人。



中國人民銀行表示，將落實好已出台的降低存量房貸利率等一系列政策，減少借款人利息負擔，降低提前還貸動力，增加投資和消費，更好滿足剛性和改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展。