泰國警方：在曼谷行乞被捕中國人無關人口販賣

中評社香港11月28日電／泰國警方表示，早前在曼谷行乞被捕的6名中國人與人口販賣無關。他們說是自願行乞，沒有受到虐待或被迫。



香港電台報導，警方在記者會表示，被捕6人承認，由於知道在曼谷行乞每日最多可以賺到1萬泰銖，相當於大約2000元人民幣，所以自願入境泰國行乞。他們又聲稱，會將行乞所得的款項兌換成人民幣，並存入在中國的銀行戶口。當中有人聲稱，曾經在馬來西亞和新加坡行乞。



泰國警方表示，被捕6名中國人已被驅逐出境，並被列入禁止再次進入泰國的黑名單。