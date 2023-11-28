侯柯配看板怎辦？葉元之出奇招改畫趙少康

葉元之開直播公布畫師繪製看板過程。（照片：截取自葉元之·原汁原味YouTube） 中評社台北11月28日電／中國國民黨新北市第七選區“立委”候選人、新北市議員葉元之17日上午搶先在板橋區掛出與國民黨2024候選人侯友宜、民眾黨2024候選人柯文哲同框看板，藍白合破局，又無法馬上改成“侯康配”，甚為尷尬。葉元之隨即請來曾為瓊瑤電影海報繪圖的畫師前來幫忙，繪國民黨2024副手候選人趙少康的人像，葉元之28日上午也開直播，公布看板繪製過程與進度，截至下午2點半左右為止，整張圖大致已經完成。



這個充滿話題性的看板掛出後，從藍白合到藍白破局，已經讓葉元之上了許多媒體，也在網路流傳，賺很大。



葉元之今天上午請來電影看板繪師跟吊車，繼續完成趙少康的畫像。葉元之表示，不是故意想要把趙畫的跟山道猴子一樣，那是因為時間準備不及，再加上中間有遇到下雨，且還要配合師傅跟吊車時間，會盡快完成看板，目前趙少康的輪廓已經逐漸出來，預計還要再進行1、2個小時左右。



網友看到畫師以精湛的技術描繪出趙少康的頭像，紛紛留言表示，“​也畫的太好了”、“變成板橋新景點了”、“突然覺得用畫的比照片列印的好看”、“有早年電影看板的味道了”、“要拍縮時攝影啦”、“​畫手好厲害，完全手工製”、“​手畫有溫度”、“​這麼盡力的作品，應該給予鼓勵”、“三百位監工看師傅畫畫，壓力山大”。



也有網友持不同意見，“這謝龍介吧”、“如果畫的不像，又是一個梗，可能又是一個話題”、“​是美少男版少康！”、“哈哈，元之流量赚大了”、“大師辛苦了”。