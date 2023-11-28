趙少康：2億美元要你當誰副手？柯講清楚吧

國民黨2024“副總統”候選人趙少康在中廣大樓接受媒體聯訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月28日電（記者 楊騰凱）中國國民黨2024副手候選人趙少康今爆料，國民黨侯友宜在藍白合過程中受盡屈辱，侯是真心希望藍白合，但台灣民眾黨柯文哲曾經當面對侯說你選不上，要侯退讓，侯友宜都忍下來沒有對外講，後來侯找我當副手時我才得知。不過趙少康說，如果國民黨能執政，還是開放民眾黨推薦部會首長人才。



趙少康今日下午在中廣大樓接受媒體聯訪。



柯文哲昨天爆料，有人自稱美國參議員助理，如果柯擔任副手，對方就給2億美元。



趙少康表示，這件事情我都沒聽過，如果要猜台灣內部誰有能力給2億美元，不用我猜你也猜到得到，柯文哲乾脆講清楚算了，到底是誰。如果都不講，大家亂猜一通也不好，柯文哲不是很直白嗎？你不如就講清楚到底怎麼回事。2億美元那是很大的錢，而且是要你當誰的副手？你就講清楚吧，否則大家猜猜猜並不好。



趙少康表示，如果從台灣這幾個候選人來看，不用我猜大家都知道誰有錢，但如果牽涉到美國就不知道是誰了，柯文哲不要故弄玄虛，就講出來是誰吧。



趙少康表示，信口雌黃當然不好，我現在不知道這個2億美元是不是信口雌黃，但每個人跟著亂猜一通，這是不好的。



假設國民黨2024勝選，部會首長人選還是會接受民眾黨推薦嗎？



趙少康表示，不排除，都開放，侯友宜態度也開放，好的人才都可以用，政府職務很多，包括“立法院”也可以合作，民眾黨到時候“立委”席次一定會有比現在多。



趙少康指出，更重要的是制度，柯文哲這麼注重“內閣制”，如果國民黨可以執政，我也勸過侯友宜推動“內閣制”，侯友宜很贊成，柯文哲每天說不要分贓，那麼這是理念，柯文哲應該支持才對。



趙少康表示，現在全球能做好總統制的衹有美國，可是在前美國總統特朗普時代搞得一塌糊塗，反觀英國、新加坡、日本等內閣制還是相對穩定，不會像總統制贏者全拿，讓大家拚命搶總統位置。陳水扁時代兩顆子彈都出來了，所以我們與柯文哲的理念合作，不應該因為“總統”沒合就停止，只是如果沒有執政，什麼都白講。



趙少康強調，侯友宜是真想與柯文哲整合，過程中侯友宜受盡屈辱，柯文哲曾當面對侯友宜說你不會上，你退，侯友宜都忍下來了，都沒有講。侯友宜勸我當副手時我才瞭解過程，是這麼的屈辱，為了合受盡屈辱。



趙少康表示，我也希望他們合，最後合不了是誰設誰的局？我都不想講，反正都過了，當時柯文哲、郭台銘邀請侯到郭家，那這是誰設的局？後來又跑到君悅飯店，搞了時鐘倒數計時，這是誰設的局？我們不要假定人家是惡意，大家一開始應該都是真心想合。



趙少康表示，國民黨中常會要宣布我當副手前，我還叫侯友宜再打給柯文哲，結果還是沒人接，整合功敗垂成，大家也都很失望。