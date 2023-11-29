中評鏡頭：新派莞式早茶 融合創新青出於藍

蛋撻（中評社 段曉魯攝） 中評社東莞11月29日電（記者 束沐 段曉魯）陳皮茅根粥、豉油皇雞腳、燕麥南瓜卷……當傳統廣式早茶點心進行融合創新，會是怎樣的體驗？28日中午，中評青年東莞訪問團首站即來到地處市中心的篁勝酒家，品嘗“青出於藍”的新派莞式早茶。



篁勝酒家是東莞老字號，承載著許多東莞本地人從小吃到大的共同記憶。廣東人飲早茶，有的是當作早餐，也有的當做早午餐享受“慢生活”，有的是全家老小圍坐一桌共享天倫之樂，也有的是商務洽談或談天說地。眾所周知，東莞既是一座歷史悠久的古城，也是一座富有充沛活力的年輕灣區都市，而這種兩面性，恰恰賦予了莞式早茶“傳承經典”與“推陳出新”的獨特標簽。



例如，“懷舊南乳包”將奶黃包和菠蘿包結合，咬一口剛出爐熱騰騰的小包，第一口感覺是甜到心裡的酥皮，第二口感覺到奶黃的軟糯。又如，豉油皇雞腳，把東莞街頭巷尾的庶民小吃，端上氣派餐桌，大家不拘小節地拿起竹簽，彼此會心一笑，因為此時此刻，美味比形象更重要。



訪問團趕早班高鐵出發，人人饑腸轆轆，見到一桌豐盛的早茶點心，早就垂涎三尺，沒一會兒風卷殘雲，紛紛大呼過癮。相信這種飽腹感，就是40多年來驅動飛速發展的“東莞力量”來源之一吧。



莞台融合發展35周年、國務院批覆同意《東莞深化兩岸創新發展合作總體方案》之際，由中評社助理總編輯兼採訪主任林艶率領的中評青年東莞訪問團11月28日赴東莞進行為期三天的參訪報導。在莞期間，中評青年東莞訪問團一行訪問東莞市有關負責人，參觀東莞市台協、東莞理工學院粵台產業科技學院、東莞台商子弟學校、台心醫院、台商大廈、台達電子（東莞）有限公司、東莞徐記食品有限公司並採訪有關負責人。期間，還將舉辦“東莞深化兩岸創新發展合作的實踐與機遇”座談會。



中評青年東莞訪問團由中評社的七位青年團員共同組成，訪問團團長為中評社助理總編輯兼採訪主任、中評智庫基金會董事長助理林艶，訪問團成員包括：中評社助理總編輯兼國際部主任郭至君、中評社編委兼研究部主任束沐、中評社新媒體主任高映竹、中評社港澳部副主任盧哲、中評社記者段曉魯、陸文煜。

