黃珊珊問金溥聰要查潛艦案？柯辦：沒這事

柯辦主任周榆修。（中評社 資料照） 中評社台北11月28日電／中國國民黨台北市“立委”候選人、市議員徐巧芯日前爆料， 台灣民眾黨2024候選人柯文哲競選總幹事黃珊珊在“黃金會”坐下來第一句話直接問國民黨2024候選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰，“趙少康要去查潛艦自造案，是你們授意的嗎？你們也認同嗎？”對此，與會的柯辦主任周榆修28日在網路節目強調，“沒有的事情就是沒有”，當時問說戰鬥藍的政見是國民黨政見嗎？侯辦執行長金溥聰則說“沒有、沒有，那個不是我”，“我們是問戰鬥藍的東西，國民黨認不認帳，是這樣子！”



根據《中時新聞網》報導，周榆修28日接受網路節目《新聞！給問嗎？》專訪，對於徐巧芯的說法，周榆修先是說了好幾次“沒有”，他公開講，哪裡來什麼一屁股坐下來先講潛艦自造、黃曙光，他再講一次，沒有，“沒有的事情就是沒有”。



周榆修指出，他們討論的是，他要公開問趙少康，當時戰鬥藍，提了一堆特偵組、反對雙語教學、潛艦自造，當時最後談的時候，問說這些戰鬥藍的政見是國民黨政見嗎？金溥聰則說“沒有、沒有，那個不是我”。



周榆修重申，合不合是另外一件事，但是人家的情境不是那樣，不可以塞到人家嘴巴裡面去，“我們是問戰鬥藍的東西，國民黨認不認帳，是這樣子！”



周榆修還說，他記得自己還好心提醒金溥聰，“你反雙語教學，這恐怕沒票耶，你可以講調整雙語教學，怎麼有人講反雙語教學，如果你反雙語教學，那新加坡怎麼了？”



周榆修指出，當時還廣泛談到這幾件事，千萬不要把黃珊珊沒講過的、沒經歷過的情境，一屁股坐下來如何，一開始黃金會談結束還有一個劇情，說國民黨秘書長黃健庭坐下來，指責他是民進黨，“這個也沒有啊，我也替黃健庭講話，他沒有這樣問啊”。



周榆修說，這個時候不太適合也不應該，沒有發生的事情，硬要說人家一屁股坐下來講這個，“沒有，那只是戰鬥藍裡面有一大排主張，當時閒聊的是一大排的主張。”



周榆修表示，當時事先問說侯友宜有去參加戰鬥藍記者會，出於好意說，侯友宜要去，不曉得戰鬥藍提這些主張？當時國民黨說他們不知道，他自己心裡狐疑說，你要去參加卻不知道裡面寫什麼？但是當時國民黨很清楚地跟他們講說，“那個是戰鬥藍的主張”，跟黨、侯辦無關。