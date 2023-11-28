綠批侯開放陸客陸生政策　趙：可見賴都說假

趙少康。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月28日電（記者 楊騰凱）中國國民黨侯友宜允諾當選後開放陸客、陸生，遭綠營批討好中國。對此，國民黨2024副手候選人趙少康表示，民進黨賴清德說不排除兩岸溝通，但放出的都是有敵意的訊息，說一套做一套，讓大陸人民覺得台灣很好很溫暖，這才能有效保護台灣，什麼愛國者飛彈都只是讓美國心安而已。



趙少康痛批，民進黨大可以自己廢掉兩岸ECFA，結果現在是錢也要賺，票也要騙，很沒格調。



趙少康今日下午在中廣大樓接受媒體聯訪。



侯友宜昨日表達希望開放大陸觀光客來台觀光，也開放陸生來台讀書，之後陸生也可以在台灣工作，遭到綠營批評討好中國大陸。可是賴清德也說開放陸生納健保，怎麼看這些事情的差異？



趙少康表示，如果賴清德可以講，不准侯友宜講，那不就是只准州官放火，不准百姓點燈嗎，賴清德現在大官啊。蔡英文以前也說當選後要廢ECFA，那民進黨到底是怎樣？以前民進黨謝長廷也說過ECFA會讓台灣女生找不到老公，男生找不到工作，結果也沒有啊，亂講一通，民進黨不要的話現在大可以自己廢掉ECFA。



趙少康指出，民進黨你要還是不要，你可以說清楚，我尊重每個政黨的立場，民進黨反中我們知道，那你就和大陸斷絕往來，也不要一年賺大陸1600億美元的順差，有本事就把我們的產品賣到美國、西歐，而不是錢要賺，票要騙，真的很沒格調。

