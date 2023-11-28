李眉蓁：確認了！郭璽就是綠營打手

國民黨高雄市“立委”候選人李眉蓁。（中評社 資料照） 中評社台北11月28日電／前海軍顧問、軍火商、尹清楓案重要關係人郭璽，在直播中公開指稱慶富案為中國國民黨的原罪，收尾的民進黨政府並非真正禍首。國民黨高雄市左楠區“立委”候選人李眉蓁28日酸，狐狸總是藏不住尾巴的，從這句荒謬的話就可以看出，郭璽是綠色利益共同體之一，連民進黨獵雷艦弊案也要栽贓藍營，他的參選無非就是要當民進黨的打手而已。



李眉蓁表示，高雄的慶富獵雷艦弊案，起因是當時高雄很有名的慶富造船廠，因為跟民進黨中央關係好，明明資本額只有5億元(新台幣)，卻能標下軍方350億元的標案。甚至老闆陳慶男、少東陳偉志資金不夠，去“總統府”溝通一下，軍方馬上就撥24億，最誇張的是，當時的高雄市海洋局長王瑞仁，甚至還為了協助慶富在興達港取得造船廠土地，跑到慶富公司大樓裡面去協調還被錄音，結果被“監察院”彈劾。



李眉蓁說，讓人納悶的是，這起法院已經認證過的案件，明明執政的是民進黨，結果卻還要怪到國民黨頭上來，難道郭璽沒有跟民進黨同流合污？如果不是“綠色利益共同體”，怎麼會處處幫民進黨開脫、抹黑打擊國民黨？



李眉蓁強調，現在的國民黨空前團結，政黨輪替的民心更是空前激烈，民進黨不查真相，就讓國民黨來查，要打破民進黨和郭璽之流的綠色利益共同體，就從團結一心下架民進黨“立委”開始。