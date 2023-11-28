韓粉挺柯？趙少康：這不可能，柯也選不上　　

國民黨2024副手候選人趙少康。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月28日電（記者 楊騰凱）傳聞台灣民眾黨支持前高雄市長韓國瑜出任“立法院長”，韓粉會不會在“總統”選票上支持民眾黨柯文哲？對此，國民黨2024“副總統”候選人趙少康今日表示，這不可能，韓國瑜不會允許這種事情發生，而且就算韓粉挺柯，柯也選不上“總統”，所以不需要想這些邪門歪道的事情。



趙少康也宣布，由於他與國民黨侯友宜“侯康配”的年輕人支持度太低，因此他將前進校園接受學生提問，完全不迴避，並提出讓青年有感的政見，例如兩岸和平後，兵役可以服4個月就好，第一階段先開放5間學校邀請他。



韓國瑜名列國民黨不分區“立委”名單第一名，2024篤定進軍“立法院”，預計會代表國民黨參選“立法院長”。



蓋洛普公司今日發布最新民調，在藍綠白三足鼎立下，民進黨“賴蕭配”31.01%，國民黨“侯康配”30.94%，台灣民眾黨的“柯盈配”18.12%。侯康配僅落後賴蕭配0.07%，幾乎等於打平。



趙少康今日下午在中廣大樓接受媒體聯訪，回應民調上升的情形。



趙少康指出，不只是藍軍回來了，回歸的真的很多，先前失望的藍軍回來了，原本觀望不表態的也回來了，這都是好現象，也比我預期的快，我原本預期要一、兩周慢慢爬升，這代表人心思變，現在蓋洛普民調顯示侯康配與賴蕭配只差0.07%，等於1000多份民調裡面只差一個人而已，一個人過來就反超了。



趙少康表示，但是侯康配的年輕支持度還是太低，20到29歲、30到39歲我們都偏低，雖然50歲60歲我們大贏，我們年輕人太少了，但這樣也代表我們努力空間還很大，可以再拉票的機率還很大。所以我特別宣布，我們開放5間學校來邀請，我都過去讓學生隨便發問，任何一題我都不迴避，我們來溝通一下，我不會像賴清德去還反問學生要學生舉例。