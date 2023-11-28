柯爆2億副手案　林右昌：不知他說這啥意思

台“內政部長”林右昌出席基隆市七堵區“光明安居”社會住宅開工動土典禮。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆11月28日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨2024候選人柯文哲自爆前陣子有名自稱美國阿拉斯加參議員助理的人說，美國在台協會（AIT）理事主席羅森伯格（Laura Rosenberger）會打給柯，並開價當副手就給1億、2億美金，可能是國際詐騙。主打詐騙的台“內政部長”林右昌28日出席一場活動受訪表示，不曉得柯文哲這話後面是什麼意思，另外也呼籲民眾要注意錯誤訊息。



位在基隆市七堵區的“光明安居”社會住宅今日下午舉行開工動土典禮，與會的有“行政院長”陳建仁、林右昌、中國國民黨基隆市長謝國樑、“內政部次長”花敬群、住宅及都市更新中心執行長黃景茂、營建署副署長徐燕興、民進黨基隆市議長童子瑋、親民黨基隆市副議長楊秀玉、民進黨“立委”候選人鄭文婷、國民黨議員蔡旺璉、何淑萍、鄭愷玲、民進黨議員施偉政、曾怡芳、陳軍佐、張顥瀚、洪森永、無黨籍議員張耿輝等人。



會後林右昌接受媒體聯訪，記者詢問，林右昌上任強推打擊詐騙，若像柯文哲這樣的“總統”候選人遇到國際詐騙怎辦？林右昌僅笑說，問題是，他不曉得柯文哲這話是什麼意思。



但對於“財政部”日前針對柯文哲提出的財政改革方針有誤，導致有假訊息流傳“財政部”稱“近一半年輕人窮到免繳綜所稅”新聞，林右昌強調，認知戰太厲害，說一半年輕人窮到不用繳稅，這是錯誤的訊息，現在台灣財政、經濟都變好，GDP從17.5兆元新台幣成長到23兆元，幅度達31%，全民可共享這成果。



林右昌說，政府實施相關的減稅措施，過去年收30萬元、平均月入2.5萬元要繳稅，但繳稅的基礎正往上調升，月收3.5萬元才有繳稅必要，不是變窮就不用繳稅，剛好相反是政府把課稅的基準提高，收入提高也不用繳稅，政府更會照顧一家有4口及小朋友的雙薪家庭，年收127萬元以上才要繳稅，政府減輕民眾負擔，透過減稅，全民享有。