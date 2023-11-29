曲兆祥析民調　柯未來十天很關鍵、須做兩事

台灣新故鄉智庫協會理事曲兆祥。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月29日電（記者 鄭羿菲）藍白整合破局後，台灣民眾黨2024候選人柯文哲支持度為何崩跌只剩2成初頭？民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會理事曲兆祥接受中評社訪問表示，這幾天的民調參考就好，要在短時間內造成這麼大的差距跌落，應該會有“醞釀期”，但並沒有，待選民情緒波動沉澱後，12月上旬民調的參考價值會更高。



曾任台灣師範大學政治學研究所所長的曲兆祥分析，柯文哲在未來10天會是非常關鍵的黃金時間，若錯過了，情勢就很不好了，柯必須做2件事，一是爭取郭台銘全力支持，無論是檯面上的媒體新聞，或檯面下的合作；二是盤整柯團隊選戰步驟，全力防止藍綠兩黨撕開柯原有的支持者、呼喚歸隊，讓大選走向藍綠對決。



《聯合報》28日公布民調，民進黨賴蕭配31%、中國國民黨侯康配29%、台灣民眾黨柯盈配21%。曲兆祥分析，從《聯合報》民調來看，原因是1成未表態中間選民轉而支持“侯康配”，至於其他因素，原本支持柯文哲的深藍選民，因藍白整合破局、趙少康擔任副手而歸隊，或原本支持鴻海創辦人郭台銘的“經濟藍”歸隊，這些都有可能。他強調，棄保會有一段時間醞釀，通常在選前2個禮拜才會發生，但從24日登記至今沒有這段醞釀期，12月上旬的民調才比較有參考價值。



2024大選確定三足鼎立後，27日的首波3份民調，柯盈配全居三，跌破一堆人的眼鏡：《鏡新聞》27日公布賴蕭配30.5%、侯康配28.7%、柯盈配22.1%；《中時新聞網》賴蕭配28.3%、侯康配28.2%、柯盈配24.3%；《TVBS》賴蕭配34%、侯康配31%、柯盈配23%；《聯合報》28日也公布民調，賴蕭配31%、侯康配29%、柯盈配21%。



曲兆祥曾任台灣中國文化大學政治學系副教授、台灣師範大學政治學研究所所長、1996年擔任新黨第三屆“國民大會代表”等。2001年加入親民黨，並在2014年任柯市府公務人員訓練處長，直到2018年。現為台灣新故鄉智庫協會理事。



曲兆祥接受中評社訪問表示，這幾天的民調參考就好，因為民意變化不會那麼快，在藍白君悅酒店23日會談不歡而散前，《台灣民意基金會》在11月19日至21日所做的民調，柯文哲有31.9%的最高支持度，而在藍白整合破局後，四份民調直接掉到20%初頭，造成的差距這麼大，除非有類似319槍擊案的超大衝擊才較可能，否則選舉期間的民調變化都應會有“醞釀期”，不會立刻就有這麼大的差距，所以還得觀察後續的民調，大概再過10天，12月上旬民調的參考價值會更高。