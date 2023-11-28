基隆社宅動工　藍綠前後任市長互道感謝

左起，國民黨基隆市長謝國樑、“行政院長”陳建仁、“內政部長”林右昌。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆11月28日電（記者 張穎齊）基隆市七堵區的“光明安居”社會住宅28日下午舉行開工動土典禮，“行政院長”陳建仁、“內政部長”林右昌、中國國民黨基隆市長謝國樑等人出席。林右昌同時也是民進黨前基隆市長，此次返鄉宣傳這項在他任內核定的社宅工程，並期盼與謝國樑一齊“中央”、地方攜手合作，2人友善微笑互動。陳建仁也感謝基隆市政府協助配合。



典禮現場與會者有陳建仁、林右昌、謝國樑、“內政部次長”花敬群、住宅及都市更新中心執行長黃景茂、營建署副署長徐燕興、民進黨基隆市議長童子瑋、親民黨基隆市副議長楊秀玉、民進黨“立委”候選人鄭文婷、國民黨議員蔡旺璉、何淑萍、鄭愷玲、民進黨議員施偉政、曾怡芳、陳軍佐、張顥瀚、洪森永、無黨籍議員張耿輝等人。



出生於基隆的林右昌早早就到場，林右昌返鄉心情特別好，與在場來賓皆開心互動。隨後謝國樑也到來，2人略有交流，林右昌主動與同黨議員頻繁聊天，並特別介紹鄭文婷是民進黨基隆市“立委”候選人。



典禮開始時，先由謝國樑上台致詞，謝國樑原示意陳建仁與林右昌先，但主辦單位則安排謝國樑。謝國樑說，感謝陳建仁、林右昌，不好意思竟先讓他上台講話，大家一起合作，祝福社宅順利完成。



林右昌致詞說，住都中心是賴清德擔任“行政院長”時成立，這間社宅，“中央”投了25億元新台幣，要蓋449戶，完全不用地方政府付一毛錢，希望謝國樑支持並協助。另外基隆還有3處基地也在規劃中，希望如期如質完成。



陳建仁最後上台說，蔡英文說8年要蓋20萬戶社宅，其中12萬戶是直接興建，8萬戶是包租代管，年底會達到107%進度，超過進度。“中央”、地方攜手團結合作，捷運汐東線也會帶給基隆方便。