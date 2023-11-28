日世博會費用總額超3000億日元引發批評

中評社香港11月28日電／共同社報導，日本世博相自見英子27日在參院預算委員會上表示，關於2025年大阪･關西世博會，除了已膨脹至2350億日元（約合人民幣113億元）的會場建設費外，中央政府還要另外負擔約837億日元的“日本館”建設費及支援發展中國家參展等費用。照此計算，世博費用總額達到3187億日元。立憲民主黨議員辻元清美批評稱，算上會場建設費中的政府負擔部分783億日元，“國家經費部分增加了一倍”。



首相岸田文雄22日在眾院預算委員會上曾就會場建設費明確表示“不打算批准進一步的增額”。辻元27日在參院預算委員會上追問岸田“是否隱瞞了實情？”岸田則否認稱“無意隱瞞”，並解釋稱“除會場費外還需要其他（費用）。”他同時表示，“關於經費進行有透明度的說明很重要。我會努力展示全貌”。



約837億日元包括（1）“日本館”的建設和拆除360億日元；（2）支援發展中國家參展240億日元；（3）確保安全199億日元；（4）為世博會造勢38億日元。



會場建設費原本預計為1250億日元，但由於防暑措施及建材價格高漲等原因，在兩次重估後膨脹至2350億日元，將由中央政府、大阪府市及經濟界各負擔三分之一。