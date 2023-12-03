中評分析：深化大陸地方與台交流 融合發展

10月31日，以“深化融合發展 共創美好未來”為主題的第十九屆桂台經貿文化合作論壇在廣西南寧舉辦（中評社圖片） 中評社北京12月3日電（記者 海涵）大陸地方省市與台灣之間的交流合作是兩岸交流交往的重要構成和切實抓手，也是兩岸融合發展的生動實踐。筆者此前接連參加了兩場地方與台灣的交流活動，分別是“桂台會”和“雲台會”。10月31日，以“深化融合發展 共創美好未來”為主題的第十九屆桂台經貿文化合作論壇在廣西南寧舉辦；11月2日，以“共享RCEP新機遇 開創雲台融合新局面”為主題的第11屆雲台會主題日活動在雲南昆明舉辦。中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤出席這兩場活動並致辭，並於活動期間分別在南寧和昆明會見台商代表，足可見重視程度。宋濤表示，只要是對增進台胞親情福祉、深化兩岸交流合作有利的事，我們都會用心用情用力去做，而且一定會做好。



在深化與台灣交流合作方面，廣西和雲南這兩個大陸西南邊境省份是先行者和實踐者。多年來，廣西雲南兩省積極利用自身優勢特色，不斷耕耘，與台交流既有亮點、又有特點，值得觀察和總結。



廣西是大陸與台灣進行經貿文化交流的先行省份之一，連續二十年組織台商台企參加東博會峰會，吸引台商台企來桂投資，形成了電子、汽配、旅遊等六大桂台合作產業集群。在人文交流方面，廣西連續13年舉辦“廣西籍陸配回娘家”活動，桂台各民族歡度“壯族三月三大聯歡”活動，促進桂台同胞越走越近、越走越親。雲南與台灣在過去十年間開展產業對接活動達42場次，舉辦了各類交流活動達64場次，簽約合作項目198個，協議金額近千億元。

