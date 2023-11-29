11月28日外交部例行記者會全文

外交部發言人汪文斌（中評社 海涵攝） 中評社北京11月29日電（記者 海涵）外交部發言人汪文斌11月28日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



總台央視記者：我們注意到，阿聯酋將於今年11月30日至12月12日舉辦聯合國氣候變化杜拜大會（COP28）。請問中方對大會舉辦有何期待？



汪文斌：聯合國氣候變化杜拜大會（COP28）將於本月底舉行，會議將進行《巴黎協定》生效後首次全球盤點，具有重要的階段性意義。中方高度讚賞阿聯酋作為大會主席國，在推動綠色低碳發展、促進全球合作應對氣候變化方面發揮的引領作用。習近平主席特別代表、中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥將應邀赴阿出席世界氣候行動峰會。



中方將同各方一道，支持阿聯酋發揮大會主席國作用，以全球盤點為契機，聚焦落實行動，強化支持手段，共建公平合理、合作共贏的全球氣候治理體系。



《中國日報》記者：不久前，中方提出了《全球人工智能治理倡議》，在全球範圍引發廣泛關注。你能否介紹各方對倡議的評價？



汪文斌：習近平主席在第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇開幕式上宣布中方提出《全球人工智能治理倡議》，得到國際社會的高度關注和積極評價。



各方普遍認為，《倡議》充分彰顯人類命運共同體理念，契合各國發展人工智能的現實需要，為推動人工智能健康、安全、有序發展作出了獨特貢獻。一些發展中國家認為，人工智能規則制定不能僅由少數發達國家說了算，應增強“全球南方”在人工智能領域的話語權，推動構建公平公正的人工智能國際治理體系。不少國家表示，期待同中方加強在人工智能領域的交流合作。



中方願以落實《倡議》為契機，同各方就人工智能全球治理開展溝通交流、務實合作，確保人工智能始終朝著人類文明進步的方向發展。



深圳衛視記者：據報導，在日本政府啟動福島核污染水排海3個月之際，東京電力公司近日面向日本國內福島核污染水排海受害者啟動了損害認定和賠償。發言人對此有何評論？

