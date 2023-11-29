外交部：反對美方泛化國家安全概念

外交部發言人汪文斌（中評社 海涵攝） 中評社北京11月29日電（記者 海涵）外交部發言人汪文斌在11月28日例行記者會上表示，美方多次以莫須有的安全理由破壞中國企業和其他國家開展合作，這是一種經濟脅迫行為。中方一貫反對美方泛化國家安全概念，將經貿問題政治化、武器化、泛安全化。



有記者提問，美國《紐約時報》11月27日發文稱，最近幾個月，阿聯酋人工智能公司G42與中國企業的合作引起了美國政府的“不安”，美國官員不斷炒作所謂的“安全威脅”，甚至試圖逼迫這家阿聯酋企業切斷與中國的聯繫。美國情報官員聲稱，G42與一些“對美國構成安全威脅”的中國企業開展了合作，其中包括遭受美國制裁的華為公司等科技企業。請問發言人對此有何回應？



汪文斌說，我不瞭解你提到的具體情況，我要強調的是美方多次以莫須有的安全理由破壞中國企業和其他國家開展合作，這是一種經濟脅迫行為。當有關國家要求美方提供所謂安全威脅的可信證據時，美方卻支支吾吾、含糊其辭。



汪文斌說，中方一貫反對美方泛化國家安全概念，將經貿問題政治化、武器化、泛安全化，阻撓產業界和企業間的正常投資經營活動。美方行徑嚴重破壞國際經貿規則，衝擊全球產業鏈供應鏈安全穩定，不得人心，也不會得逞。



