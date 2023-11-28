以色列對加沙襲擊已造成超過1.5萬人死亡

中評社香港11月28日電／在以色列連續48天的猛烈轟炸下，加沙地帶遭殺害的巴勒斯坦人人數已超過1.5萬人，其中包括6150多名兒童。



TRT消息，加沙政府媒體辦公室關於加沙地帶局勢在Telegram 賬戶上發表聲明稱，70 名記者、207 名醫護人員和 26 名民防人員在以色列襲擊中喪生。



聲明稱，從10月7日到11月24日“人道主義停火”開始，以色列的襲擊已造成超過1.5萬人死亡，其中包括6150多名兒童和4000多名婦女。



聲明稱，受傷人數超過3.6萬人，其中75%是婦女和兒童。



聲明中指出，失蹤人數達7000人，其中包括4700名婦女和兒童，並表示目前尚不清楚這些人是否仍被埋在廢墟下。



據報導，以色列的襲擊造成 103 處政府設施被毀，266 所學校成為襲擊目標，其中 67 所學校停止服務。



聲明稱，以色列徹底摧毀了88座清真寺，損壞了174座，並襲擊了3座教堂。



聲明指出，以色列在48天內徹底摧毀了加沙地帶約5萬棟房屋，損壞了24萬棟房屋，並強調這一數字相當於加沙地帶房屋的60%。



聲明稱，加沙地帶衛生部門的嚴重危險仍在繼續，並指出，由於以色列的襲擊，26家醫院、55個衛生中心和56輛救護車停止服務。



聲明談到了燃料進入該地區的重要性，並指出大約80萬巴勒斯坦人，特別是加沙城和北部的巴勒斯坦人，正在艱難的條件下努力生存。