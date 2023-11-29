中評鏡頭：走近規劃館沉浸式體會“東莞探索”

東莞市規劃展覽館位於市中心廣場鴻福路99號，是展示東莞城市形象和未來發展規劃的重要窗口，也是集城市規劃、設計、展示、科普教育為一體的綜合性場館（中評社 陸文煜攝） 中評社東莞11月29日電（記者 陸文煜）東莞市規劃展覽館是展示東莞城市形象和未來發展規劃的重要窗口，也是集城市規劃、設計、展示、科普教育為一體的綜合性場館。中評青年東莞訪問團昨天抵達東莞的第一站首先走進東莞市規劃展覽館，詳細瞭解東莞市的發展歷史及歷史巨變，深入體會未來高質量發展的“東莞探索”。其中，令訪問團倍感震撼的是東莞“一鎮一集群”特色，如長安鎮以895億的總量位居東莞鎮街經濟的龍頭。



東莞市規劃展覽館於2010年建成開放，占地面積為3.46公頃，總建築面積1.5萬平方米，是全國第一個水下規劃館建築。展館圍繞“規劃讓城市更美好”的主題，以差異化的理念定位，全新的敘事方式，翔實的內容資料，先進的展示手段，突出市域重點區域和親民特點，從規劃的視角打造一個東莞規劃公益性展覽空間。



規劃展覽館共有兩層。負一層分為“序廳：東莞歷史畫卷”、“莞•城之印跡”、“莞•城之智慧”、“莞·城之家園”和“莞•城之未來”五大主題展區，展示了東莞的歷史文化、現狀資料和未來規劃等內容。負二層為全景模型區，是展館的精華所在，此處有全國面積最大的數字沙盤，面積近700平方米，用現代立體的展示手法介紹東莞2016-2030總規，以宏大震撼的視覺效果生動展示了東莞的未來城市發展藍圖。此外，展館還設有會議室、報告廳等功能區域，可滿足各種商務活動的需求。場館整體配套設施完善，設有中央休息區、書吧、室外庭院等等功能區，旨在打造一個集公益教育、休閑娛樂、旅遊觀光功能於一體的城市空間。



展館用詳盡的資料具體展示了改革開放以來的恢弘的東莞巨變。1978年以來，東莞經歷了以村為基本單位的農村工業化、以鎮為中心的快速工業化、市域統籌下的快速城鎮化等三個發展階段，社會經濟快速發展、城鄉面貌日新月異、城市功能趨於完善、市民生活水平逐步提升，走出了一條具有東莞特色的城鄉一體化道路。東莞，從傳統農業縣躍變為現代製造業名城，實現了從農業社會到工業社會、從農村到城市的社會變遷，成為中國改革開放一個精彩市生動的縮影。值得注意的是，從20世紀80年代後期開始，台資和國際資本逐漸進入東莞。1989年，東莞第一家台資企業——東聚電業有限公司開辦。



展館以多媒體手段生動描摹了東莞未來的高質量發展規劃。在未來高質量發展的“東莞探索”中，作為廣東省第四個萬億級城市，東莞將突出製造業當家，立足“科技創新+先進製造”的城市特色，圍繞“大產業、大平台、大項目、大企業、大環境”五大方面，推出20條政策、75項措施，勾勒出全新發展藍圖。東莞將把握“雙區”和“黃金內灣”的寶貴機遇，形成“強心、向灣、融深”的空間發展策略，打造“灣區明珠、科創新都、產業名城”，成為廣東高質量發展名片。同時，東莞市響應廣東省“百縣千鎮萬村高質量發展工程”走出一條“東莞路徑”，實行“市直管鎮”體制，城鎮化率達到92.3%，位居全國第四。在鎮域經濟方面，實現全市千強鎮全覆蓋，“一鎮一集群”特色明顯。長安鎮2022年GDP超800億，未來還將持續深化打造成為萬億級別物資信息產業集群。村組經濟方面，集體總資產超過2500億，占全省1/4。

