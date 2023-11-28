台官方下修GDP至1.42%　近14年新低

台灣“主計總處”公布最新經濟預測，再次下修今年經濟成長率至1.42%。（“主計總處”提供） 中評社台北11月28日電／台灣“主計總處”今天公布最新經濟預測，再次下修今年經濟成長率至1.42%，寫下金融海嘯以來、14年新低紀錄。



台灣“主計總處”下修今年經濟成長率預測值至1.42%，較8月預測數減少0.19個百分點，並估2024年經濟成長率為3.35%，上修0.03個百分點，明年通膨緩和，消費者物價上漲率（CPI）預測值為1.64%。



一、2021年及2022年經濟成長率依最新資料分別修正為6.62%(原統計為6.53%)及2.59%(2.35%)。



二、2023年第1、2季經濟成長率(yoy)修正為-3.49%(原統計為-3.31%)及1.41(1.36%)，第3季初步統計經濟成長率為2.32%，與10月概估數2.32%持平。



三、預測2023年第4季成長5.22%；全年實質GDP規模雖上調，惟前兩年規模亦上修而墊高基數，致全年經濟成長率下修0.19個百分點至1.42%，每人GDP 3萬2,247美元，每人GNI 3萬3,219美元，CPI上漲2.46%。



四、預測2024年經濟成長3.35%，較8月預測3.32%上修0.03個百分點；每人GDP 3萬3,314美元，每人GNI 3萬4,272美元，CPI上漲1.64%。