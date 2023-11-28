侯康配民調衝高　小笠原：12月以後再看較準

日本學者小笠原欣幸撰文分析2024選舉選情。(照:Yoshiyuki Ogasawara臉書) 中評社台北11月28日電／台灣2024大選三足鼎立，多家民調顯示國民黨“侯康配”支持率上升。日本東京外國語大學名譽教授小笠原欣幸分析，藍白合帶來強烈颱風級的騷動，吸引中間、游離選民關注，在野黨支持率大幅上升很正常。最好觀察12月以後，在野黨整合大戲落幕，熱度消退以後的民調才不會失準。



小笠原欣幸26日在日媒《東洋經濟online》以“台灣“總統”大選的藍白合大戲落幕，三組競爭開始”為主題撰文。



他分析，指出，蕭美琴除了有助台美關係，還是蔡英文的盟友，可以幫助賴清德和府方溝通；趙少康方面，可以補足侯友宜的深藍票源，或許在一對一方面，提名趙少康當副手，國民黨選戰可能會變得相當艱難，但若是三足鼎立的情況，只要能獲得40%（極端情況下只要34%），趙鞏固派系選票是個不錯的策略。



除此之外，小笠原還補充，前高雄市長韓國瑜也是侯友宜最佳副手的人選之一，但由於韓被列入不分區“立委”第一名，因此趙少康脫穎而出，再加上趙擅長演說，彌補侯友宜的弱點，國民黨可能就是盼望韓、趙合作共同鞏固票源並且持續發起進攻。



至於民眾黨吳欣盈方面，小笠原認為，符合柯文哲公布的“女性、專業、經濟背景”等標準，是前新光集團董事長吳東進的女兒，擁有豐富的企業治理經驗，接棒民眾黨不分區不久，知名度並沒有很高。



小笠原指出最近幾週，許多選民被“藍白合八點檔”的事件吸引，導致對執政黨的關注相對減少。因此，賴清徳和民進黨的支持率都出現了些微下滑，而兩位在野黨候選人的支持率則逐步上升。在這段在野黨關注度達到高峰的候選人登記期間，由“美麗島”所進行的民調顯示，三者的支持率幾乎打平，這與之前的局勢大不相同。

