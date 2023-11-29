親民黨衝刺政黨票　楊秀玉：盼制衡大黨

基隆市副議長楊秀玉接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆11月29日電（記者 張穎齊）2024大選激戰，親民黨日前公布不分區“立委”候選人10名，希望搶攻政黨票。全台唯一親民黨籍民意代表、基隆市副議長楊秀玉接受中評社訪問表示，台灣“國會”應該要多元化，不能只有藍綠白政黨，親民黨秉持主席宋楚瑜中道、誠心的原則，希望能進“國會”制衡大黨，雖然如今政治氛圍亂，宋楚瑜沒選2024、也沒列入不分區，但仍有對台灣的誠心，推廣理念。



34席不分區“立委”，由獲得5%以上政黨票的政黨分配，2020民進黨與國民黨各13席、台灣民眾黨5席、時代力量3席。親民黨拿到51萬7882票，得票率3.66%，未獲席次。親民黨目前在“立法院”沒有任何席次。



楊秀玉，空中大學生活學系畢業，歷任3屆基隆市第七選舉區（七堵）議員、基隆市議員王翔鐘助理、基隆市警察之友會第三辦事處顧問團長等，去年當選基隆市議會副議長，是目前全台唯一親民黨籍民代。



親民黨此次不分區“立委”包含政經學界、農業、建築文化、族群、教育及兩岸等社會各階層專家代表。從排名第一到第十依序為前“立委”李桐豪、前“立委”陳怡潔、前“國大代表”曲兆祥、大葉大學前校長何偉真、嘉義縣前議員簡泰河、中國科大建築系助理教授藍志玟、中華梅花博愛總會秘書吳建德、明新科大多元族群族群文化中心主任黎淑慧、教育代表孫信君、兩岸關係專家黎建南。



楊秀玉說，宋楚瑜雖然沒角逐2024或列在不分區名單，但宋是希望提供新血機會，即便現在政治氛圍有點亂，經過藍綠對決、藍白分裂、民進黨施政遭批評等，但她認為台灣“國會”政治仍要制衡，宋楚瑜以前當過台灣省長，對台灣的施政是非常成功，且不分藍綠，相信大家都肯定。

