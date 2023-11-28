黃河入海口外來入侵物種互花米草得到有效治理

中評社香港11月28日電／記者從28日在山東東營召開的第二次全國互花米草防治工作現場會上獲悉，歷經3年不懈努力，黃河入海口所在的東營境內互花米草得到有效治理，互花米草治理區清除比例達99%以上。



互花米草屬禾本科多年生草本植物，根系發達、繁殖力強、種群擴散快，原產于北美東海岸及墨西哥灣，被國際自然保護聯盟認定為全球最危險的100種外來入侵物種之一，位列我國第一批外來入侵物種名單。



新華社報導，20世紀90年代初，互花米草被引種至東營，用於海堤防護。此後20多年間，互花米草面積變化不大，但2010年後進入爆發期，迅速蔓延擴散到黃河三角洲潮間帶，總面積一度超過1萬公頃，阻隔了濕地水文連通，造成生物植被破壞、生物多樣性下降，嚴重威脅黃河入海口濕地生態系統和海岸帶生態系統安全。



2020年8月，山東省印發《山東省互花米草防治實施方案》，開展互花米草省域一體化治理。東營市聯合中國科學院煙台海岸帶研究所，通過實施互花米草治理實驗項目，探索形成“刈割+圍淹”“刈割+翻耕”等治理模式。截至目前，當地共統籌各類資金4.4億元，累計治理互花米草1.1萬公頃，復萌率低於10%。



為實現常態長效，東營還實施投資近10億元的10個黃河三角洲濕地綜合恢復工程，疏通被阻塞潮溝76公里，恢復鹽地鹼蓬5萬餘畝，修復海草床1500畝。



東營市委書記楊國強說，最新監測顯示，東營市境內互花米草治理區清除比例達99%以上，底棲生物種類增加近30%，黃河口鳥類的種類和數量明顯增多。



山東省自然資源廳介紹，目前，山東沿海各市2023年互花米草防治任務已按時完成，全省互花米草基本實現治理區域全覆蓋，互花米草清除率達到85%以上。