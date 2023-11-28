澳門展映內地優秀電影

中評社香港11月28日電／作為第二十屆中國內地優秀電影展系列活動的重頭戲，《中國乒乓之絕地反擊》《流浪地球2》《長安三萬里》等7部內地優秀電影，11月28日至12月3日在澳門免費公映。



電影展之中國電影和電影藝術家走進校園交流計劃同日展開，來澳出席活動的導演編劇等電影藝術家分別走進澳門城市大學和澳門科技大學與師生交流。



新華社報導，澳門影視傳播協進會理事長李自松在27日舉行的影展開幕禮上表示，澳門同胞通過影展看到了國家日新月異的發展變化，看到了中國電影取得的輝煌進步。影展增強了澳門觀眾對以愛國主義為主旋律、深度反映國家繁榮進步的國產電影的興趣，也成為澳門同胞特別是青少年瞭解國情、接受中華文化洗禮的視窗，增強了他們對制度自信、文化自信的認識。



中國電影基金會副理事長姜濤表示，過去3年，由於疫情影響，電影代表團未能來澳門與大家見面，但影展的步伐沒有停息。影展開辦以來，共有200多部優秀國產影片在澳門展映，有200多位藝術家走進大學校園與學生互動交流，這是電影的力量也是文化的力量。



開幕禮同場舉行了第九屆《金蓮花杯》“看電影、評電影”徵文比賽頒獎儀式，共61篇作品獲獎。本屆徵文比賽吸引了3200多名學生參加，涵蓋澳門各家學校。



本次活動由中國電影基金會、澳門影視傳播協進會主辦。