柯感嘆藍白破局後原答應贊助的企業變冷淡

民眾黨中央黨部的競選網站被小額捐款塞爆，柯文哲感性的說，“謝謝你們讓我知道，甚麼叫做人民的力量”。（柯文哲臉書） 中評社台北11月28日電／名列民眾黨不分區候選人第二的前時代力量主席黃國昌昨晚直播募款，呼籲一人捐新台幣500元給民眾黨中央黨部，一個晚上收到逾806萬元。台灣民眾黨2024參選人柯文哲今天向支持者表達感謝，也直言很多原本答應贊助的企業，在藍白合破局後變冷淡，讓他一度懷疑有限資源能否打完選戰。



柯文哲28日在臉書發文指出，一場“總統”大選，有沒有可能用小額募款打完？“感謝有你，我相信這是可能的”。



柯文哲提到，昨天0730的晨會，黃國昌也來參加，看到財務長滿臉愁容（苦瓜臉）。黃國昌晚上回家直播時，竟然發動奇襲式捐款，號召一人五百元，萬人五百萬，不達標還不下線。靠著這波奇襲，台灣民眾黨中央黨部的競選網站被塞爆，直播結束還在捐。早上同仁看了募款網頁後台，晚上十一點來到高峰，超過1萬4千人同時在線，一天下來點擊次數高達662萬次。不只五百萬達標，還有900萬捐不進來﹙因為當月捐款上限1000萬﹚。



柯文哲說，瞬間人潮湧入後，中央黨部捐款網頁當機，熱情支持者改捐到柯為參選“總統”開的政治獻金專戶，初步統計昨晚也有300萬元。看到這些數字，柯眼前浮現一張張半夜不睡，拿著手機、在電腦前熱切、焦急的臉孔，“我不知道該怎麼向大家說出我的感謝”。



柯文哲透露，很多原本答應贊助的企業主在藍白合破局後，變得冷淡，只是祝福民眾黨好好努力。“我必須承認，這讓我一度懷疑，我們有限的資源能不能打完這場仗”。



柯文哲感動地說，“謝謝你們讓我知道，甚麼叫做人民的力量”，甚麼叫做為了改變台灣政治文化義無反顧，甚麼叫做螞蟻雄兵、甚麼叫做信賴與寄託。這五百元、一千元，支持者原本可以自由的花用，卻願意掏出來交給柯，去分擔他的千斤重擔，鼓舞他勇往直前。



柯文哲強調，一個人走的快、一群人走得遠。他要支持者相信他，他會帶著支持者給他的力量，再次創造奇蹟！