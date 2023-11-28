蕭美琴返美交接工作　請辭30日生效

蕭美琴目前在美國交接工作，30日請辭生效。（取自蕭美琴臉書） 中評社台北11月28日電（記者 黃筱筠）民進黨2024副手候選人蕭美琴20日向“外交部”遞交辭呈後，“總統府”今天正式發布人事令，駐美代表蕭美琴已准辭職，應予免職。此令自2023年11月30日生效。



蕭美琴19日結束APEC工作之後即返台述職，並且於20日向“外交部”請辭，當天下午正式推出“賴蕭配”，21日也到“中選會”登記參選2024。接著26日蕭美琴與賴清德同台在花蓮造勢，當天晚間蕭美琴再度前往美國辦理交接手續，並且帶回4隻愛貓。



國民黨“立法院”黨團今天質疑蕭美琴利用返台述職回台投入選舉，這是假借述職的理由用人民納稅錢回台登記參選和到花蓮造勢，這已經有違反行政中立之嫌。國民黨質疑，蕭美琴來回機票是否用公款？搭乘甚麼艙等？何時購買的機票？都請公布清楚。



蕭美琴今天在臉書上表示，很不捨的心情揮別這些年與她一起努力的駐美代表處團隊戰友們。



她說，這3年多來我們也一起完成很多工作；雖然每一次往前的背後都有很多不為外人知的辛苦與心酸，但這個團隊總是任勞任怨，為家鄉形塑安全與繁榮的環境、創造那個屬於全台灣人的尊嚴。是的，在外交上台灣人辛苦但是不孤單。就像她在多位前任大使努力的基礎上推進，相信下一位依然會帶著使命上任，繼續帶領大家走更遠。