台青驚嘆前所未見 東莞潮玩之城名不虛傳

中評青年東莞訪問團合影（中評社 段曉魯攝） 中評社東莞11月29日電（記者 束沐 段曉魯）“潮玩之都”是近年來東莞發展的新定位，而“潮玩之都”中的“潮玩之城”，非東莞國貿城莫屬。中評青年東莞訪問團在參訪行程間隙，參觀考察了東莞最大的商業中心、也是東莞最高地標“民盈·國貿城”。



據本地市民介紹，有台灣青年前來國貿城參觀後，紛紛感嘆前所未見，而且流連忘返，並直言，在台灣根本找不到任何一家同等規模的巨型商業體。因此，國貿城也成為中評青年東莞訪問團此行“臨時”新增的參訪點和打卡點。



為何一家商場可以如此吸引台灣青年？這就要從東莞作為“潮玩之都”的定位說起。



2023年7月，東莞在第十二屆中國國際動漫博覽會上，被中國玩具和嬰童用品協會評為“中國潮玩之都”，為世人矚目。這一桂冠絕非虛名。東莞是中國最大的玩具出口基地，據統計，全球動漫衍生品1／4由東莞製造，國內近85%的潮玩產自東莞。潮玩之都，不止於玩具生產。享譽世界的北京冬奧會吉祥物“冰墩墩”、卡塔爾世界杯吉祥物“拉伊蔔”，誠然來自東莞製造，而風靡海外的國風機甲摩動核、代表東莞城市精神的勞拉，則是原汁原味的東莞創造。



漫步在國貿城琳琅滿目的店招叢中，中評青年東莞訪問團注意到，“潮玩”貫穿國貿城設計與招商的全過程，完全契合了“潮玩之都”的東莞新定位，是東莞產業、商業、休閑、文化融合發展的成果。



作為東莞地標性的建築，民盈·國貿城旨在引領東莞新的生活方式與消費潮流，打造東莞全新的商業文化模式以促進城市商業升級，同時以體驗業態為主，更關注消費者的感受，營造人文文化，將民盈·國貿城打造成生活中心、休閑中心，成為最具特色和人氣的購物公園。國貿中心大廈晚上有巨大的滾動螢幕，人們亦可以租用螢幕向自己的心上人告白，這裡又譽為年輕人的表白中心。中心頂部設有平台，平台及階梯有不同的潮玩主題，供顧客拍照。



莞台融合發展35周年、國務院批覆同意《東莞深化兩岸創新發展合作總體方案》之際，由中評社助理總編輯兼採訪主任林艶率領的中評青年東莞訪問團11月28日赴東莞進行為期三天的參訪報導。訪問團一行將訪問東莞市有關負責人，參觀東莞市台協、東莞理工學院粵台產業科技學院、東莞台商子弟學校、台心醫院、台商大廈、台達電子（東莞）有限公司、東莞徐記食品有限公司並採訪有關負責人。期間，還將舉辦“東莞深化兩岸創新發展合作的實踐與機遇”座談會。



中評青年東莞訪問團由中評社的七位青年團員共同組成，訪問團團長為中評社助理總編輯兼採訪主任、中評智庫基金會董事長助理林艶，訪問團成員包括：中評社助理總編輯兼國際部主任郭至君、中評社編委兼研究部主任束沐、中評社新媒體主任高映竹、中評社港澳部副主任盧哲、中評社記者段曉魯、陸文煜。

