柯文哲：兩岸協議監督條例優先處理

民眾黨柯文哲、吳欣盈同台出席工商界活動。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月28日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨2024候選人侯友宜日前喊出“當選重啟ECFA對話，開放陸客、陸生來台”。台灣民眾黨2024候選人柯文哲28日出席工商團體活動時表示，兩岸協議監督條例要先處理，一切按部就班、按照SOP做事，這就是他的主張。



九大工商團體發起與2024候選人進行經濟發展對話，侯友宜27日面對三三會理事長、台玻集團董事長林伯豐詢問“兩岸如何重啟對話交流？”侯友宜表達，先解決迫在眉睫的兩岸經合架構協議（ECFA）議題，在對等、尊嚴與友善下，立刻重啟兩岸對話，開放陸客、陸生來台。並在4年任期內加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。但卻引來民進黨2024候選人賴清德批評，還沒當選就討好中國。



柯文哲、吳欣盈28日下午5點一起出席台灣工商企業聯合會理監事聯席會議暨30週年慶聯誼晚會。



台灣工商企業聯合會理監事聯席會理事長、太子汽車董事長許顯榮是吳欣盈舅舅，吳欣盈也是該協會的理事，讓柯文哲、吳欣盈在這場活動受到不少企業大老闆的歡迎。中國國民黨2024候選人侯友宜預計在下午6點半出席該活動，柯、侯2人王不見王。



柯文哲會後受訪表示，重啟大陸的對話、開放還是要有規劃，也不是一下子就全部開放，一切需要按部就班，侯友宜說ECFA要重啟，但兩岸協議監督協議要先處理，按部就班、按照SOP做事。

