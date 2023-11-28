柯文哲坦承捐款企業縮手了　民調震盪約2周　

柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月28日電（記者 鄭羿菲）2024大選確定三強鼎立後，4份媒體民調“柯盈配”全居三。台灣民眾黨2024候選人柯文哲28日表示，這是一個震盪期，大概需要2個禮拜重新整隊，過程中會紛紛擾擾。他也坦言，藍白合破局後，很多原本答應要捐款的企業都縮手了。



媒體也問及，民眾黨不分區“立委”黃國昌昨晚呼籲支持者小額捐款，總計募得新台幣806萬元，是否代表民眾黨選舉缺錢？什麼時候自己要出來辦募款？



柯文哲說，藍白合破局後，很多原本答應要捐款的企業都縮手了，還好黃國昌有出來呼籲，募到一點錢，大概2024大選得靠小額募款為主。至於要怎麼募款，要回去再想想看，有需要才募，要算算我們還缺多少錢，等到精算缺多少錢後，再來募款，他也不希望募一大堆錢。若這場選舉靠小額募款就能打完，那已經是台灣政治史上的第一次。



2024大選確定三足鼎立後，27日的首波3份民調，柯盈配全居三：《鏡新聞》27日公布賴蕭配30.5%、侯康配28.7%、柯盈配22.1%；《中時新聞網》賴蕭配28.3%、侯康配28.2%、柯盈配24.3%；《TVBS》賴蕭配34%、侯康配31%、柯盈配23%；《聯合報》28日也公布民調，賴蕭配31%、侯康配29%、柯盈配21%。



柯文哲、吳欣盈28日下午5點首度2人一同出席台灣工商企業聯合會理監事聯席會議暨30週年慶聯誼晚會。該會理事長、太子汽車董事長許顯榮是吳欣盈的舅舅，再加上吳欣盈也是該協會的理事，讓兩人在這場活動受到不少企業大老闆的歡迎。中國國民黨2024候選人侯友宜預計在下午6點半出席該活動，柯、侯2人王不見王。

