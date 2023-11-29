丁仁方：藍操作棄保兩前提　大贏柯、追近賴

成功大學政治學系教授丁仁方。（中評社 資料照） 中評社台中11月29日電（記者 方敬為）2024大選非綠陣營分裂，成功大學政治學系教授丁仁方接受中評社訪問表示，中國國民黨與台灣民眾黨未能整合，藍白要與民進黨拚搏必須催化棄保，從民調數據及政黨實力來看，國民黨操作棄保的利基大於民眾黨，但要滿足兩個前提，一個是民調表現與民進黨不相上下，另一個則是大幅度拉開與民眾黨的差距，否則棄保都難以乾淨。



丁仁方，南台灣兩岸關係研究學會理事長，台灣大學政治學系學士、碩士，美國匹茲堡大學公共政策與分析博士。歷任成功大學政治經濟研究所所長、政治系主任、公共事務研究中心主任。



針對藍白兩黨要在非綠分裂的情況下突圍，丁仁方說，藍白都需要操作棄保，目前看起來，國民黨比較有機會，因為國民黨有組織、地方派系經營、14個縣市政權基數絕對是大於民眾黨；白營雖然有空氣票，可是從選舉的角度來說，藍營的基本盤如果回歸的話，不可能選到20%以下，民眾黨欠缺組織動員能力，沒有基本盤，光靠空氣票不可能成為選戰優勢，因為空氣票會受一些議題的牽動，起起伏伏。



此外，丁仁方認為，現階段的環境剛好對國民黨有利，藍營安排中廣董事長趙少康擔任副手，同時前高雄市長韓國瑜名列不分區首席，對凝聚藍營選票非常有幫助，看以觀察出，侯康配成形後，多份民調都呈現上升趨勢，且是穩定成長。加上鴻海創辦人郭台銘退選，郭的支持群眾與國民黨同質性高，大部分會回流藍營，且趙少康又善於選舉操作，趙這個角色攻守兼具，能守住深藍票源，還有能力去搶攻部分中間選票，因此棄保的利基掌握在侯康一方。



丁仁方表示，但國民黨要將棄保效應催化到極致，要滿足兩個前提，第一個是讓民調持續上升，至追趕上民進黨賴蕭配的程度。這種情況之下非綠支持者一定是保強棄弱；第二個就是，要設法擴大與民眾黨之間的差距，假設國民黨追趕上民進黨，可是民眾黨也緊跟在國民黨之後，棄保程度會非常有限，他認為，藍白差距至少要拉開到10%以上。



丁仁方說明，因為國民黨要操作“棄白保藍”，面對民眾黨支持者會產生一些阻礙，由於白營支持者縱使厭惡民進黨，卻也不代表會接受國民黨，這就比較麻煩，也就是說民眾黨選民裡面的有一大塊是“厭綠也厭藍”，這也是為什麼柯文哲不願意向藍營妥協合作的因素之一。