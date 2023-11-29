中評鏡頭：許淑華帶義消走星光大道頒獎表揚

許淑華帶義消走星光大道紅毯入場，接受眾人掌聲。（中評社 方敬為攝） 中評社南投11月29日電（記者 方敬為）南投縣政府28日在南島餐廳舉辦“2023年度消防民力團體年資標頒發暨績優人員表揚”大會，中國國民黨縣長許淑華帶著獲獎人走星光大道紅毯，接受眾人掌聲，並親自頒獎表揚，共有570人獲獎。許淑華感念縣內熱心義消人員協助消防局勤務，守護縣內消防公安，特別鞠躬致意。



此次共有全台楷模5人、縣內楷模10人、年度績優人員縣長獎86人、局長獎132人、年資標表揚337人，合計570人獲獎。其中義消總隊幹事許民衛、義消第三大隊長余源森、義消第一大隊第一中隊副中隊長謝朝舜、義消第二大隊第二中隊顧問王百祿、中寮義消分隊顧問蘇明義及魚池義消分隊王勝龍等6人服務年資滿40年，將大半輩子貢獻於消防救災工作上，尤其許民衛服務年資更長達45年。



許淑華指出，消防局三大工作包含防災、救災、救護，南投縣幅員遼闊，消防人員工作量大，感謝志工夥伴長期在各大小分隊協助分攤工作，而且消防志工需要學習許多專業技能，比一般志工更辛苦，此次接受表揚的志工中，年資40年以上有6位，最資深的更達到45年，可說是將一輩子的時間都投入志工服務，從風災到九二一地震都經歷過，實務經驗甚至不輸正式消防隊員，除了透過表揚活動致謝，也希望更多志工加入，一起守護南投。



統一企業集團也響應表揚典禮，並捐贈救護車充實消防量能，許淑華感謝統一企業取之社會、用之社會，捐贈救護車及救護設備，縣府將妥善運用，在民眾急難時提供幫助，感謝統一集團對南投的奉獻。

