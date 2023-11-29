柯文哲副手吳欣盈倡民間交流促進區域和平

柯文哲與吳欣盈28日傍晚出席台灣工商企業聯合會30週年慶聯誼晚會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月29日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨2024副手候選人、“立委”吳欣盈身為新光集團第三代千金，在商界人脈非常廣，吳28日出席台灣工商企業聯合會30週年慶聯誼晚會，把外公、前太子汽車董事長許勝發生前長期促進兩岸交流、與菲律賓馬可仕家族的淵源講述一遍。吳並表示，自己把外公作為榜樣，這種二軌外交、民間交流，也為促進區域和平發展做了許多貢獻，我們要勇敢承擔更多社會責任，能力越強、責任越大。



柯文哲、吳欣盈在24日完成登記參選後，28日下午5點首度2人一同出席台灣工商企業聯合會理監事聯席會議暨30週年慶聯誼晚會。由於台灣工商企業聯合會理監事聯席會理事長、太子汽車董事長許顯榮就是吳欣盈的舅舅，再加上吳欣盈也是該協會的理事，讓柯文哲、吳欣盈在這場活動受到不少企業大老闆的歡迎，並在下午5點40分左右離開。中國國民黨2024候選人侯友宜在下午6點半出席該活動，柯、侯2人王不見王。



吳欣盈致詞時語氣顯得非常開心，她表示，台灣工商企業聯合會30年前是她的外公許勝發與一些志同道合的企業家共同創辦的，現任理事長許顯榮也是她的舅舅，所以大家都是自己人，對她來說就像是回家了，多年來各位企業家也都給她這個晚輩很多鼓勵，很榮幸今天能在這跟大家聊天、分享感想。



吳欣盈說，工商聯成立的宗旨就是為了促進台灣產業發展與兩岸四地的經貿交流，並尋求和平繁榮穩定，提升台灣產業國際化，一轉眼已30個年頭，工商聯對台灣經濟發展作出很大的貢獻。

