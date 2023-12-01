中評青年尋味東莞 體驗非遺粵菜

招牌東莞燒鵝（中評社 陸文煜攝） 中評社東莞12月1日電（記者 陸文煜）東莞深藏很多美食寶藏，但由於市鎮分布相對分散，也被戲稱為“散裝美食樂土”。28日晚上，中評青年東莞訪問團結束首日採訪行程，來到“非遺粵菜”集大成的莞府家宴，集中體會正宗莞味的多元豐富。



莞府家宴主打頂級傳統非遺粵菜，是東莞本地人點頭認可的親友聚會首選之處。東莞所有鎮區的美食地圖都濃縮在此，讓記者連連感慨，原來正宗地道的莞府菜系如此豐富。



涼意漸起的秋季，飯前來一碗三寶燉肉汁湯，陳皮、橄欖交織的香氣撲鼻而來，胃和心一起暖了起來。再趁熱夾一筷子粵菜經典蜜汁黑叉燒，入口肉質鮮嫩、肥瘦得當，回味無窮。從菜市街頭到高端酒樓，一定不乏招牌東莞燒鵝的身影，又香又脆，令記者直呼“白吃不膩”。虎門蟹餅也是不容錯過的莞菜之一，是《舌尖上的中國》導演陳曉卿大加讚賞的“東莞美食在虎門”的虎門鎮名菜代表⋯⋯



正如《尋味東莞》所言，東莞面積不到3000平方公里，卻同時擁有丘陵、山地、平原、水鄉和珠江入海口，複雜多樣的地形與地貌，自然能夠催生質地不同、風味有別的食物。也因為近幾十年來東莞人流會聚，來自全國乃至世界各地的“新莞人”，帶來了不同的生活和飲食習俗。



東莞長期以來一直以“製造之都”的形象示人，豐富多元的美食文化，展現了東莞人間煙火的一面，成為富有盛名的地區名片。美食文化也是中華傳統文化的重要組成部分，具有跨越時間與空間的強大合力，凝聚無數中華兒女的心靈契合。



中評青年東莞訪問團於11月28日至30日赴東莞參訪報導，將訪問東莞市有關負責人，參觀東莞市台協、東莞理工學院粵台產業科技學院、東莞台商子弟學校、台心醫院、台商大廈、台達電子（東莞）有限公司、東莞徐記食品有限公司，並採訪有關負責人。期間，還將舉辦“東莞深化兩岸創新發展合作的實踐與機遇”座談會。



中評青年東莞訪問團由中評社的七位青年團員共同組成，訪問團團長為中評社助理總編輯兼採訪主任、中評智庫基金會董事長助理林艶，訪問團成員包括：中評社助理總編輯兼國際部主任郭至君、中評社編委兼研究部主任束沐、中評社新媒體主任高映竹、中評社港澳部副主任盧哲、中評社記者段曉魯、陸文煜。

