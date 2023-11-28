綠猛批開放陸生　侯友宜：操弄意識形態沒用

侯友宜受訪時批評民進黨又在操弄意識形態。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月28日電（記者 張嘉文）中國國民黨2024候選人侯友宜提開放陸生來台就學就業，並要重啟海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA），遭民進黨圍剿。侯友宜28日晚上受訪表示，民進黨又來了，又想抹紅侯友宜嗎？之前開放三通直航時，民進黨說這是木馬屠城記，現在有嗎？不要老是用仇中方式，人民要的是兩岸對話交流。



侯友宜強調，我們歡迎陸客、陸生來台，至於要在這裡就業的人，就按照現行大陸人士在台就業方式，怎麼規定就怎麼做，一切到現在也沒改變過，不要每到選舉就用意識形態操弄，這沒效了。



侯友宜28日晚上出席台灣工商企業聯合會理監事聯席會議暨30周年慶聯誼晚會，他受訪時針對民進黨批評他開放陸生、陸客來台一事，做出以上表示。



侯友宜說，ECFA開放時，民進黨也反對，當時的民進黨謝長廷還說，男生會找不到工作，女生找不到老公，孩子都要去黑龍江，結果民進黨執政後ECFA沒有廢，還是繼續使用 ，為何不繼續這樣說呢？



侯友宜強調，他一定用交流增進理解，我們不要戰機要迎來客機，不要危機要商機，希望找到和平的好時機，要有信心歡迎陸客、陸生來台，至於要在這裡就業的就按照規定，不要每到選舉就用意識形態操弄。