共建“一带一路”助推构建开放型世界经济

中評社北京11月29日電／从世界经济发展逻辑与规律来看，建设开放型世界经济是21世纪人类社会发展的必然趋势，也是当下逆经济全球化泛起背景下世界经济面临的迫切任务。中国作为世界第二大经济体，作为对全球经济具有重要影响、承担重要责任的大国，一贯支持经济全球化，主张建设开放型世界经济。今年10月，习近平主席在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛上再次郑重宣示，中国支持建设开放型世界经济。在向第六届进博会致信中，习近平主席又強调，要“更好提供全球共享的国际公共产品服务，助力推动构建开放型世界经济，让合作共赢惠及世界”。



光明日报发表北京大学教授王跃生、北京市委黨校讲师杨晓曦文章表示，应该说，建设开放型世界经济得到了世界上绝大多数国家的高度认同和积极响应。现在的问题是，二战以来美国主导建立的世界经济体系已经过时，不符合当今时代的要求，而建设新的开放型世界经济的理念与方向仍然共识不足，欠缺合作平台，缺乏公共产品。以目前情况看，中国十年前提出的共建“一带一路”倡议，恰恰提供了建设开放型世界经济的平台，为开放型世界经济提供了理念、规则、机制、治理模式等公共产品，日益凝聚起建设开放型世界经济的全球共识。



共建“一带一路”有助于凝聚建设开放型世界经济的共识



文章分析，习近平主席指出：“当今世界，全球价值链、供应链深入发展，你中有我、我中有你，各国经济融合是大势所趋。”尽管少数国家试图搞孤立主义、脱钩断链、“小院高墙”，但经济全球化和产业合作全球化的趋势早已深深植入各国经济之中，成为不可逆转的趋势。近几年，个别国家搞脱钩断链收效甚微，不但不能阻止密切的国际合作，连本国企业也不为所动，美欧企业继续按照市场逻辑和企业利益扩展其贸易投资活动就是证明。日前举办的第六届进博会上，美国派出史上最大的团队参展，向中国市场推销产品，与中国企业加強合作，也是证明。



事实上，以生产要素和产品服务跨境流动来衡量的经济全球化势头不减，“硬件”並非建设开放型世界经济的主要障碍。目前的主要障碍来自“软件”，来自意识、观念、规则方面，也就是说，缺乏经济全球化与建设开放型世界经济的共识。西方国家坚持他们那一套理念、制度与规则，而广大发展中国家、新兴经济体不认同这些自私自利、非黑即白、缺乏包容、零和博弈等日益过时的理念与规则。然而，建设开放型世界经济的新理念、新规则究竟如何，又不十分清晰，缺乏范式与样本。此时，共建“一带一路”倡议所主张和倡导的理念、秩序与规则，经过十年的不断发展、完善，日益体现出其成为建设开放型世界经济“范式与样本”的希望。



共建“一带一路”倡议所主张的理念和据其形成的合作规则等，日益为越来越多的国家所接受，成为建设开放型世界经济的全球共识，共建“一带一路”倡导的“政策沟通”“民心相通”则成为相关原则与规则的制度保障与民意基础。目前，全球已有150多个国家、30多个国际组织签署了共建“一带一路”合作文件，中国与29个国家和地区签署了22个自由贸易协定，体现出共建“一带一路”倡议的号召力和吸引力。



共建“一带一路”是建设开放型世界经济的抓手和平台



文章认为，建设开放型世界经济不仅需要形成全球共识，还需要抓手和平台。美国主导的世界经济“中心—外围结构”和国际产业梯次转移是“美式经济全球化”的抓手，也确曾带动了一些国家的初步工业化、城市化，但其矛盾在於僵化的单向思维和对自身全球价值链顶端地位的维护，试图将发展中国家和新兴经济体永远固定在价值链中低端、为主要发达国家提供初级产品和低端製造的角色上。说到底，还是其自利性的单极思维。这一结构运行的结果是，绝大多数参与循环的新兴经济体和发展中国家都落入“中等收入陷阱”，发达经济体也由於产业空心化而不断发生经济与金融危机。

