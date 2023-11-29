當前經濟發展面臨的戰略選擇

面對當前經濟運行面臨的新困難新挑戰以及高質量發展的新要求，經濟恢復進程無疑要同塑造發展新動能新優勢結合起來，以新動能和新優勢的塑造為經濟恢復和高質量發展構建新競爭力和持久動力。 中評社北京11月29日電／作為全面建設社會主義現代化國家的首要任務，高質量發展在不同時間段、不同背景下的戰略重點有所不同。



經濟日報發表中國社會科學院學部委員高培勇文章分析，放眼全局，當前中國經濟高質量發展主要面臨以下幾方面戰略選擇。



一是以加快經濟恢復為戰略重點。今年以來，疫情防控平穩轉段，中國經濟步入快速恢復通道。在經濟恢復進程中謀劃高質量發展，顯然要將推動高質量發展的戰略重點放在加快經濟恢復進程上，以保持經濟運行恢復向好態勢的成果，夯實高質量發展的基礎。當下的經濟恢復不同於以往周期性波動中的經濟恢復。需求收縮、供給衝擊和預期轉弱三重壓力相互交織，周期性矛盾、結構性矛盾和體制性矛盾相互叠加，互為映射。從一定意義上說，當下的經濟恢復不僅嚴峻複雜程度高於預期，持續時間也具有不確定性。在此過程中，決不能簡單搬用以往應對周期性波動的思路和做法，而要結合疫情之後經濟恢復的新特點新要求，在精細化分析的基礎上，以全新的思路，實施與當下經濟恢復進程相匹配的精準式操作。



二是以發展新質生產力為戰略引擎。面對當前經濟運行面臨的新困難新挑戰以及高質量發展的新要求，經濟恢復進程無疑要同塑造發展新動能新優勢結合起來，以新動能和新優勢的塑造為經濟恢復和高質量發展構建新競爭力和持久動力。今年9月，習近平總書記主持召開新時代推動東北全面振興座談會時提出“新質生產力”這一全新概念，強調“積極培育新能源、新材料、先進製造、電子信息等戰略性新興產業，積極培育未來產業，加快形成新質生產力，增強發展新動能”。這為我們立足當下的經濟恢復進程塑造發展新動能新優勢、形成新的經濟增長點指明了方向。新質生產力的特點是“新”，關鍵在“質”。“新”源自科技創新，以科技創新為引擎和內生動力，體現了數字經濟時代的新要求，代表著未來生產力的發展方向。加快經濟恢復進程、推動經濟高質量發展，很大程度上取決於能否盡快破解中國在重要關鍵領域的“卡脖子”困境，能否通過整合科技創新資源引領發展戰略性新興產業和未來產業，加快形成新質生產力。在當下及未來一個時期，擺在我們面前的一個十分重大的任務就是真正把創新作為發展的第一動力，圍繞塑造發展新動能新優勢、找准新的經濟增長點，扎實走好、走穩經濟高質量發展之路。



三是以政策支持與深化改革為戰略支撐。發展新質生產力固然離不開政策支持，但更為重要的是制度保障，必須堅持雙輪驅動。近一年來的經濟恢復進程表明，三重壓力的影響在變化，當下所面臨的主要矛盾是預期轉弱。圍繞發展新質生產力，應當牽住、牽好的“牛鼻子”就在於強信心、穩預期，要著力以良好的體制機制環境的營造為新質生產力的發展鋪路搭橋。當前，重點領域改革還有不少硬骨頭待啃，改善市場預期和激發市場活力也面臨不少挑戰。衹有堅定不移深化改革開放，著力破除深層次體制機制障礙，才能不斷彰顯中國特色社會主義制度優勢，不斷增強社會主義現代化建設的動力和活力，更好發揮各方面積極性、主動性、創造性。







