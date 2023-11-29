工商聯合會周年慶邀侯柯出席　只幫侯喊凍蒜

吳欣盈的舅舅、工商企業聯合會理事長許顯榮幫侯友宜高喊凍蒜。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月29日電（記者 張嘉文）台灣工商企業聯合會28日慶祝30周年慶，該會理事長、太子汽車董事長許顯榮是民眾黨2024候選人柯文哲副手吳欣盈的舅舅，該活動邀請柯、吳出席外，國民黨2024候選人參選人侯友宜也受邀出席，但雙方錯開沒同台。最特別的是，許顯榮沒幫柯文哲和吳欣盈喊凍蒜，而是熱情拉著侯友宜的手，帶領全場高呼凍蒜，更強調希望侯高票當選，讓侯顯得特別開心。



該會的最高顧問、工信集團總裁潘俊榮也直言，活動的重點就是侯友宜，要把企業界動起來，讓台灣重新改造，讓兩岸重新和平。都讓現場感受到該會力挺侯友宜的態度。



台灣工商企業聯合會30周年慶28日晚在台北寒舍艾美酒店舉辦，邀請柯文哲和吳欣盈出席，也邀請侯友宜蒞臨現場一起慶生，但兩陣營時間錯開。吳欣盈致詞時，還特別稱聯合會理事長許顯榮是自己舅舅，但隨後許卻替侯友宜喊凍蒜，還希望他高票當選，讓現場媒體議論紛紛。



侯友宜致詞時，同要受邀出席的國民黨桃園市長張善政、許顯榮、潘俊榮等人全程在台上陪同，隨後眾人一起切蛋糕，象徵慶祝工商聯合會30周年，並逐桌敬酒。



許顯榮致詞時說，2018年8月4日侯友宜要選新北市長時，也有來工商聯合會，後來以高票當選，“這次非常高興他選總統，我們祝他高票當選！”他也直誇侯在新北市，把一個很大一個垃圾場變成公園，是非常大的政績，造福新北市民眾，所以希望大家全力支持讓他高票當選。隨後眾人在舞台上帶領全場高喊“侯友宜凍蒜！”，讓現場瞬間成為侯的造勢場合。