向工商界喊話　侯友宜：兵凶戰危我來改變

侯友宜和現場人士互動非常熱絡。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月28日電（記者 張嘉文）中國國民黨2024候選人侯友宜28日晚間出席台灣工商企業聯合會30周年慶祝會，向現場工商界人士喊話說，民進黨說兩岸要維持現狀，但現狀卻是大陸軍機來台次數比過去多30倍，是兵凶戰危的現況。台灣地理位置就在14億人口的大陸旁邊，他一再強調兩岸要用交流增進理解，這樣的現況由他來改變。



侯友宜強調，他參選有3件事要完成，分別是創造和平兩岸、打造清廉政府、傾聽人民聲音，最終勝利一定是屬於人民的。



台灣工商企業聯合會30周年慶28日晚在台北寒舍艾美酒店舉行，除了邀請台灣民眾黨2024候選人柯文哲和副手吳欣盈出席，也邀請侯友宜蒞臨現場一起慶生，但兩陣營時間錯開，並未邀請民進黨賴清德。吳欣盈致詞時，特別向親舅舅、聯合會理事長、太子汽車董事長許顯榮致意，但隨後許卻替侯友宜喊凍蒜，還希望他高票當選，並未幫民眾黨柯盈配喊凍蒜。



侯友宜致詞說，他是有史以來第一個基層公務人員出身的大選候選人，這次接受徵召參選“總統”，就是一句話“保家衛國、保護台灣，匹夫有責”。他參選目的就是要團結台灣，不要讓台灣對立、衝突、內耗，他會用行動展現態度“保衛國家”。



侯友宜指出，衹有兩岸和平穩定才能創造好的經濟，民進黨過去說兩岸要維持現狀，但現狀卻是兵凶戰危的現狀，可是台灣的地理位置就在14億人口的大陸旁邊，他一再強調兩岸要用流增進理解，所以歡迎陸生、陸客來台灣，創造一個平等尊嚴友善的和平好時機。



侯友宜也說，民進黨這幾年有很多說不清楚的事情，現在要換人來說清楚，他要還給人民一個公平正義的清廉政府，用對人就會做好事、用壞人就會做壞事，未來他當選就會用專業清理貪污。