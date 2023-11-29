北市一選區三強鼎立　吳思瑤、張斯綱互拼

吳思瑤與張斯綱廣告放在一起，互拼意味濃厚。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月29日電（記者 黃筱筠）民進黨台北市第一選區（士林、北投）“立委”選舉，目前主要有民進黨現任“立委”吳思瑤尋求連任，中國國民黨台北市議員張斯綱、新黨市議員侯漢廷以無黨籍參選等，泛藍在該區陷入分裂。街頭文宣則呈現吳思瑤、張斯綱兩強競爭趨勢，大部分都是兩人廣告互拼，侯漢廷的廣告較少。



台北市第一選區（士林、北投）總共有8人登記參選。包括：陳執中（臺灣雙語無法黨）、許盛鋒（無）、吳思瑤（民進黨）、張斯綱（國民黨）、張臺勝（人民最大黨）、胡金城（人民最大黨）、侯漢廷（無）、賴宗育（人民民主黨）。



實際走訪天母地區，發現吳思瑤的廣告都在很明顯的地方，而接著是張斯綱的廣告，幾乎沒有看到其他人的廣告在顯眼的地方。而日前連署超過90萬份、已經宣布退選的鴻海創辦人則在天母、士林地區還掛有多幅廣告，且都很顯眼。



吳思瑤28日邀請蔡英文到天母三玉宮參香站台，據了解，吳思瑤陣營並未覺得該區穩贏，且張斯綱2日前才與中國國民黨候選人侯友宜到該廟參香，蔡英文過了一個月後也到三玉宮參香，雙方互拼十分激烈。



吳思瑤也說，她與民進黨候選人賴清德的共同競選總部，將在12月9日成立，屆時副手候選人蕭美琴也會來站台。



吳思瑤明年要尋求3連霸，該選區過去幾乎都是國民黨“立委”當選，丁守中在該選區有7屆“立委”資歷，2016年尋求8連霸時，遭到吳思瑤挑戰成功。



該選區也算是出了最多的“總統”與“副總統”候選人，第7屆“立委”以前是複數選區，陳水扁、謝長廷、蕭美琴、趙少康都是出身第一選區的“立委”。



2020年“立委”選舉吳思瑤獲得10萬7850票，得票率52.12%；第二則是代表國民黨參選汪志冰，拿下8萬3566票，得票率40.38%。2016年選舉吳思瑤首次參選拿下9萬5951票，得票率50.81%；當時爭取8連霸的國民黨丁守中拿下8萬2649票，得票率43.77%，輸給吳思瑤。2012年丁守中拿下11萬2571票，得票率55.65%，當時民進黨提名藝人楊烈參選拿下8萬2040票，得票率40.55%。



楊烈昨天也陪同蔡英文、吳思瑤到三玉宮參香。