中評鏡頭：柯盈配互補　吳欣盈穿梭政商名流

柯文哲、吳欣盈到場時，工商聯理事長、太子汽車董事長許顯榮親自迎接。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月29日電（記者 鄭羿菲）“柯盈配”互補性超足，台灣民眾黨2024正副“總統”候選人柯文哲、吳欣盈28日傍晚出席台灣工商企業聯合會30週年慶聯誼晚會，身為新光集團第三代千金的吳欣盈在商界人脈非常廣，當場就幫忙柯文哲串聯商界人脈，不僅柯致詞時，吳與身邊企業家談笑自若，結束前吳也幫忙介紹企業家給柯認識，彌補了柯“亞斯伯格症”不善人際關係的缺點。



不過，有趣的是吳欣盈的父親、新光醫院董事長吳東進比較晚到，並未與吳欣盈同台，當吳東進到場時，吳欣盈正好在講述自己曾捐款給民眾黨新台幣24萬元培育人才之事，吳東進就躲在媒體後，雙手豎起耳朵仔細聽吳欣盈講什麼，顯得十分關心，但被媒體發現後，吳東進立刻迅速地低調閃進會場。而吳東進28日下午也表達過，吳欣盈登記後至今還沒碰過面，但只要是幫醫界、幫年輕人講話的，都支持！



吳欣盈的母親許嫺嫺也出席工商聯30週年活動，但同樣很低調，還是吳欣盈的舅舅、工商聯理事長、太子汽車董事長許顯榮在合照環節時，吆喝企業家們上台一起合照時，許嫺嫺才被點名上台，而在台上吳欣盈一度引導許嫺嫺站在自己身邊，但許嫺嫺堅持讓許顯榮站在吳欣盈身邊，自己則低調地退到旁邊的位置上合照。



柯文哲、吳欣盈在24日完成登記參選後，28日下午5點首度2人一同出席台灣工商企業聯合會理監事聯席會議暨30週年慶聯誼晚會。由於台灣工商企業聯合會理監事聯席會理事長、太子汽車董事長許顯榮就是吳欣盈的舅舅，再加上吳欣盈也是該協會的理事，讓柯文哲、吳欣盈在這場活動受到不少企業大老闆的歡迎。



柯文哲與吳欣盈在舞台上合照時，司儀一度鼓勵台下企業家喊“凍蒜”口號，但柯抬手示意不用這麼刻意喊，不過台下的企業家都愛熱鬧，也配合司儀喊了幾句“柯文哲凍蒜、吳欣盈凍蒜”。