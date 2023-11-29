中評現場：民調飆高高　侯友宜心花朵朵開

侯友宜舉手投足相較過去更有自信。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月29日電（記者 張嘉文）藍白整合破局後，中國國民黨侯友宜找來中廣董事長趙少康擔任副手，兩人一同登記參選成為2024正副候選人後，藍營支持者回流，士氣大振，侯出席各種場合明顯放開身手。尤其最近民調飆高，距離民進黨賴清德愈來愈近，甩 開台灣民眾黨柯文哲，侯友宜更是心花朵朵開。



以28日侯友宜參加台灣工商企業聯合會30周年慶聯誼晚會為例，侯一上台就先介紹自己出場時的招牌歌曲，是台語歌手、豬肉王子蔡小虎的《愛人醉落去》，其中的歌詞“愛人喲伊、喲伊、喲伊”就像在唱“友宜、友宜、友宜”。



侯友宜說，選舉有時候還是需要點FU（指感覺），這樣才會比較歡樂，接著也強調自己同樣是賣豬肉出身的，所以特別挑選蔡小虎的歌曲，非常親切。簡單的開場就讓現場工商界人士有了笑聲。



接著侯友宜致詞時，幾乎七成都用閩南語表達自己想說的，重點部分才改用“國語”講述，但整體來說十分流暢，和過去在公開場合致詞的表現明顯不同。



最有趣的是，侯友宜在現場逐桌敬酒時，一開始主辦單位拿真正的紅酒給他，侯也沒想太多，直接和眾人乾杯搏感情，旁邊幕僚見狀趕緊趁機幫他換成白開水，避免侯真的喝醉，但也看得出他放很開。



由於侯康配成形後，相關民調都呈現這組合緊追民進黨賴蕭配，將民眾黨的柯吳配拋在後面的趨勢，這樣的改變或許正是侯友宜心情大好的真正原因。