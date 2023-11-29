中評青年在規劃館穿越東莞前世今生和未來

中評青年東莞訪問團在東莞市規劃展覽館前合影留念（中評社圖片） 中評社東莞11月29日電（記者 郭至君）在莞台融合發展35周年、國務院批覆同意出台《東莞深化兩岸創新發展合作總體方案》之際，由中評社助理總編輯兼採訪主任林艶率領的中評青年東莞訪問團11月28日正式從香港啟程，赴東莞進行為期三天的參訪報導，第一站就來到東莞市規劃展覽館，瞭解這座城市的前世今生和未來的設計與構想。



東莞市規劃展覽館是全國第一個水下規劃館建築，環境優美安靜。它圍繞“規劃讓城市更美好”的主題，以差異化的理念定位、全新的敘事方式、翔實的內容資料、先進的展示手段，突出市域重點區域和親民特點，從規劃的視角打造一個有態度、有溫度的東莞規劃公益性展覽空間。走進規劃館，首先是氣勢恢宏的序廳，以傳統與現代交織的手法，展示著東莞城市發展的歷史畫卷。隨後，中評東莞訪問團的成員們跟著解說員按時間為軸線，一步步參觀瞭解了東莞的過去、現在和未來。



在參觀期間，團員們積極向解說員提問，並嘗試了館內有趣的互動遊戲，瞭解東莞城市規劃中提到的海綿城市、都市農業、低碳交通、建築·工業4.0、智慧社區等概念。最後，中評青年東莞訪問團的成員們還在全景模型區觀看了全國面積最大的數字沙盤，瞭解這個“全球工廠”未來的發展藍圖。



中評青年東莞訪問團於11月28日至30日赴東莞參訪報導，將訪問東莞市有關負責人，參觀東莞市台協、東莞理工學院粵台產業科技學院、東莞台商子弟學校、台心醫院、台商大廈、台達電子（東莞）有限公司、東莞徐記食品有限公司，並採訪有關負責人。期間，還將舉辦“東莞深化兩岸創新發展合作的實踐與機遇”座談會。



中評青年東莞訪問團由中評社的七位青年團員共同組成，訪問團團長為中評社助理總編輯兼採訪主任、中評智庫基金會董事長助理林艶，訪問團成員包括：中評社助理總編輯兼國際部主任郭至君、中評社編委兼研究部主任束沐、中評社新媒體主任高映竹、中評社港澳部副主任盧哲、中評社記者段曉魯、陸文煜。