中評青年點讚東莞粵台產業科技學院

中評青年東莞訪問團一行到訪東莞理工學院粵台產業科技學院（中評社圖片） 中評社東莞11月29日電（中評社報導組）中評青年東莞訪問團一行11月28日下午到訪東莞理工學院粵台產業科技學院，參觀了學院具代表性的創客夢工坊、粵台購跨境電商平台等。期間，還就兩岸合作辦學成果、《東莞深化兩岸創新發展合作總體方案》帶來的機遇、如何培養兩岸聯動的高科技人才等問題專訪了學院院長陳偉。



粵台產業科技學院院長陳偉向中評青年東莞訪問團成員們詳細地介紹了該院創辦八年多以來實行兩岸合作辦學，引進台灣教師，連接兩岸工程教育系統後達成的諸多成果。他表示，粵台產業科技學院在兩岸合作辦學中有著典型意義，在辦學的整個過程當中，始終致力於兩岸的人才交流、文化交流、學術交流和科技交流，搭建起兩岸交流融合的平台。陳偉也期待在國家同意和批覆《東莞方案》之後，政府能夠幫助學院在人才培養、科學研究、成果轉化等方面加大推動力，迎來莞台合作的“第二個春天”。



中評青年東莞訪問團團長、中評社助理總編輯兼採訪主任林艷表示，粵台產業科技學院作為第一個兩岸辦學合作專案，“敢為人先”精神創舉十分令人感佩。其中，有不少可圈可點的特色亮點，包括台灣師資、教育理念引進，讓台灣教師發揮所長以及獨特人才培養模式都令人印象深刻。正如學院提出的口號“業界出題，粵台解題”，在實地參訪過程中，我們充分感受到學院在整合利用兩岸高等教育優質資源優勢下，學院培養了許許多多優秀的專業融合、產學融通的“兩岸通”人才，特別是看到滿牆業內優秀校友非常震撼，相信這些優秀人才也將成為兩岸融合發展的生力軍。林艷表示，粵台產業科技學院是一種“雙向奔赴”、合作共贏的兩岸辦學模式，堪稱是兩岸高等教育融合發展的典範。



中評青年東莞訪問團團員、中評社助理總編輯兼國際部主任郭至君接受採訪表示，通過參訪粵台學院和專訪陳偉院長，詳細瞭解到了該學院獨特的兩岸合作辦學和培養“立足大灣區，走向全世界”的人才模式。郭至君認為，粵台學院的確是一個敢為人先的年輕大學，在兩岸高校教育融合和兩岸青年學生的人文交流中起到了獨一無二的重要作用，期待未來該學院可以培養更多行走兩岸、邁上國際舞台的工程人才。