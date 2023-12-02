中評鏡頭：粵台產業科技學院人才培養有何獨特

粵台學院大門（中評社 陸文煜攝） 中評社香港12月2日電（記者 陸文煜）東莞理工學院粵台產業科技學院是廣東省首個兩岸高校合作項目。中評青年東莞訪問團一行11月28日下午到訪東莞理工學院粵台產業科技學院，深入感受學院在人才培養、科學研究、成果轉化等方面的兩岸合作辦學成果。



粵台學院在2015年作為廣東省首個兩岸高校合作項目，與東莞台商育苗基金會、台灣高校合作建設並招生。2020年，粵台學院獲批廣東省示範性現代產業學院。學院發揮地處大灣區中心和地處全球製造業優勢，面向區域經濟社會及東莞產業發展的實際需求，設置了智能製造工程、工業設計、計算機科學與技術專業(多媒體設計)、計算機科學與技術專業（跨境電商方向）、經濟與金融專業。除了引入台灣師資和人才培養理念之外，粵台學院還通過“校校”合作模式利用“雙校區”資源，採取“3+1” 、“1+N”合作辦學，即學生入學後，三年在大陸學習，並結合實際情況，根據自願原則選擇赴多所台灣合作高校相關專業進行為期一年的學習，以一校對多校，實現優勢對接。



“業界出題、粵台解題”，粵台學院和台達電子等多家企業達成了合作關係，在院內也開設了產學合作重點實驗室以及創業創意空間。中評社記者現場看到，學院特別設置教室為跨境電商專業的學生開展行業實踐，學生們一面打包預備郵寄出海的樂器配件、一面在跨境電商平台做客服對接，體現了粵台學院對學生知行合一的栽培理念。同時，粵台學院堅持以創新教育、以賽促學促創新創業能力提升，學院外墻上貼滿了學生參與國內外設計比賽的獲獎情況，展示了學生曾參加過意大利A Design Award設計大獎、美國頂級工業設計大獎、韓國K-Design Award、全國大學生機器人競賽RoboMaster機甲大師賽對抗賽、第十二屆“挑戰杯”廣東大學生創業大賽、廣東省第十屆“省長杯”工業設計大賽並獲得的優異成績。



中評青年東莞訪問團於11月28日至30日赴東莞參訪報導，將訪問東莞市有關負責人，參觀東莞市台協、東莞理工學院粵台產業科技學院、東莞台商子弟學校、台心醫院、台商大廈、台達電子（東莞）有限公司、東莞徐記食品有限公司，並採訪有關負責人。期間，還將舉辦“東莞深化兩岸創新發展合作的實踐與機遇”座談會。



中評青年東莞訪問團由中評社的七位青年團員共同組成，訪問團團長為中評社助理總編輯兼採訪主任、中評智庫基金會董事長助理林艶，訪問團成員包括：中評社助理總編輯兼國際部主任郭至君、中評社編委兼研究部主任束沐、中評社新媒體主任高映竹、中評社港澳部副主任盧哲、中評社記者段曉魯、陸文煜。