快評：冷熱有別　台灣工商界開始選邊站

中評社快評／台灣工商企業聯合會28日慶祝30周年慶，柯文哲與侯友宜應邀先後到場，同場不同台。該會理事長、太子汽車董事長許顯榮是柯文哲副手吳欣盈的舅舅，許顯榮沒幫柯文哲和吳欣盈喊凍蒜，而是熱情拉著侯友宜的手，帶領全場高呼凍蒜，現場成為侯的造勢場合。



柯文哲昨晚出席活動後，被問起經費是否有點問題？柯文哲自曝，在藍白合破局後，很多原本答應要捐款的企業都收手，大概這場選舉要靠小額募款為主。



另外，台灣九大工商團體自27日起至30日舉辦3場經濟發展論壇，與三黨候選人對談，侯友宜是首場論壇獲邀者。侯友宜在對談時宣布，假如他當選，會在兩岸立即釋放清楚訊息，重啟對話交流，包括事務性交流，“馬上立即實施”。台下對侯的表態反應熱烈。



距離台灣大選投票日僅40多天，特別是藍白合破局後，台灣工商界開始選邊站，對待各參選人的態度有異、冷熱有別，挺誰、不挺誰很明顯。台灣工商團體、企業家們過去多挺藍，吳欣盈的舅舅許顯榮還做過國民黨中常委，昨天拉著侯友宜的手帶領全場高呼凍蒜，雖讓“柯盈配”尷尬，卻一點不讓人意外。



台灣工商界挺不挺，不只關乎選票，還關乎金錢。很多答應捐款柯文哲的企業都收手，奶水被斬斷，沒錢沒人，“柯盈配”如何選下去，都成問題。